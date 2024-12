DPKV opět omlazuje vozový park o 10 nových ekologických autobusů | foto: Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Nové autobusy představují další krok ke zlepšení kvality, bezpečí a komfortu cestování veřejnou dopravou ve městě a přilehlých oblastech. DPKV se podařilo na nákup těchto 10 ks autobusů získat dotaci ve výši 85 % z evropských fondů a ze svých prostředků tak investoval pouze 15 % z celkové ceny.

Moderní technologie pro vyšší komfort a ekologii

Nové autobusy značky Iveco a SOR jsou vybaveny špičkovými technologiemi pro větší pohodlí a bezpečnost cestujících i pro efektivnější provoz. Dopravní podnik klade důraz nejen na pohodlí, ale i na ekologické aspekty dopravy a bezpečnost. Nová vozidla proto splňují přísné emisní normy Euro 6 a přispějí k lepšímu ovzduší v našem lázeňském městě.

„Cílem Dopravního podniku Karlovy Vary je zajistit spolehlivou, bezpečnou a ekologickou městskou dopravu, která odpovídá potřebám našich cestujících. Investice do nových vozů je krokem k vyššímu komfortu cestování a k ochraně životního prostředí,“ říká Jiří Vaněček, předseda představenstva.

„DPKV se dlouhodobě daří být úspěšní v získávání evropských dotací a jsem velmi rád, že se nám to podařilo i v tomto případě. Tím, že nasadíme do karlovarské MHD 10 nových autobusů, dostaneme se s průměrným stářím vozidel na MHD lehce nad 5 let, čímž se řadíme mezi špičky dopravních podniků v ČR,“ uvedl Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva.

Vyšší bezpečnost a pohodlí pro cestující i řidiče

Nové autobusy jsou vybaveny moderním informačním systémem, který cestujícím poskytne přehledné informace o trase, zastávkách a aktuálním provozu. Komfort dále zvyšuje klimatizace a prostornější uspořádání interiéru, který umožňuje pohodlný nástup a výstup pro cestující se sníženou pohyblivostí i pro rodiče s kočárky. Vozy jsou také vybaveny kamerovým systémem a dalšími prvky, které zvyšují bezpečnost během přepravy. V salonu vozu lze využít usb vstupy pro dobíjení mobilního telefonu. Bezkontaktní možnost platby za jízdenku už je samozřejmostí.

Specifikace nových autobusů:

IVECO URBANWAY

SOR