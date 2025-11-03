Zrcadlovky zestárly. Na prodej nebo výměnu ale ještě pozdě není

Zrcadlovkám odzvonilo
V podstatě všichni renomovaní výrobci už soustředí svou výrobu na bezzrcadlovky a novinky z kategorie zrcadlovek se vytratily z trhu. Stejně tak to dopadlo i se zrcadlovkovými objektivy. Je tedy rozhodnuto a budoucnost patří systému bezzrcadlovek.
„Klasické zrcadlovky jsou pomalu na ústupu. Je to trend, který sledujeme delší dobu,“ potvrzuje Pavel Pazlar, vedoucí bazaru foto a video techniky v Megapixelu.
Menší a lehčí bezzrcadlovky
Bezzrcadlovky jsou menší, lehčí a nabízejí spoustu praktických výhod. Oceňují je jak začátečníci, tak profesionální fotografové. Díky elektronickému hledáčku vidíte, jak bude fotka vypadat, ještě před zmáčknutím spouště, a spolehlivé automatické ostření si poradí i s pohybujícím se objektem. Bezzrcadlovky navíc umí skvěle natáčet video, a to často lépe než běžné videokamery.
Zrcadlovky? Prodat, nebo vyměnit
Zrcadlovky sice pomalu končí, určitou hodnotu ale stále mají. Zvlášť pokud je nabídnete včas.
„Stále je ale zájem o bazarové zrcadlovky. Kdo chce techniku prodat nebo vyměnit, měl by to udělat co nejdřív,“ dodává Pazlar.
Bazar Megapixelu vykoupí a prodá několik zrcadlovek každý den. Obvyklé jsou i výměny staré techniky za novou, kdy zákazníci využijí zvýhodněného bonusu k výkupní ceně na nákup bezzrcadlovky. To se zvlášť vyplatí, pokud vedle těla mění i objektivy. „Mohou tak získat i o 30 % výhodnější cenu,“ dodává Pazlar s tím, že výkupy i výměny probíhají na prodejnách Megapixelu v Praze, Brně i Ostravě, ale i na dálku po zaslání.
Výhodnější už to nebude
Na definitivní tečku za érou zrcadlovek si budeme muset ještě počkat. Podle odborníků to ale nebude trvat dlouho. Takže pokud vám zrcadlovka, nebo i jiná stará výbava k focení a natáčení leží doma, doporučujeme si s prodejem nebo výměnou pospíšit. Udat takhle můžete i příslušenství, ateliérová světla nebo grafické monitory a tablety.