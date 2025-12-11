Zlato pro lovosickou školu má odstín Mocha Mousse

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V kategorii „Vánoční vítací věnec“ dosáhla lovosická žačka s přehledem na nejlepší bodové hodnocení. Vítězství je o to cennější, že se jedná o jedinou vánoční soutěž určenou žákům středních škol podporujících zahradnické obory a v porotě zasedají zvučná jména a odborníci v podobě mistryň ČR ve floristice. Barvou roku 2025 a prim při soutěži hrál světle teplý odstín hnědé Mocha Mousse.
Soutěžní pole čítalo 26 žáků z rekordního počtu 19 škol z celé České republiky. Soutěž klade důraz hlavně na kreativitu, schopnost improvizace, profesionalitu a v neposlední řadě samostatnost.
Na promyšlení každého úkolu je určeno 15 minut a nikdo předem neví, s jakými materiály bude pracovat. Technickou přípravu si sice žáci přiváží ze svých škol, rozhoduje však přidaná hodnota v podobě vlastního talentu a schopnosti precizně pracovat v časovém presu.
„Viktorii blahopřejeme a do budoucna přejeme řadu dalších podobných úspěchů,“ uvedl ředitel školy Jiří Procházka.