Zlaté cimbuří: Ústecký kraj hledá památku roku

Soutěž je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030.
První kategorie „Obnova kulturní památky“ se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy kulturní památky spočívající v rekonstrukci, restaurování, revitalizaci či opravě v průběhu předešlého roku a zároveň za prezentaci a propagaci této památky. V této kategorii rozhoduje o dalším pořadí veřejnost, která má možnost hlasovat prostřednictvím ankety na webových stránkách ÚK.
Druhá kategorie „Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví“ je udělována za odpovědné chování subjektů, které významným způsobem přispívají k prezentaci
a uchovávání historického kulturního dědictví. V této kategorii navrhuje udělení ocenění Komise pro hodnocení, která je složena ze 2 členů Výboru pro regionální rozvoj, cestovní ruch, kulturu a památkovou péči, 1 člena z odboru kultury a památkové péče KÚ, 2 členů z řad odborné veřejnosti.
Cenou pro vítěze v kategorii obnovy kulturní památky je finanční odměna pro vlastníka objektu – za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 20 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví se oceňuje pouze vítěz, a to částkou 20 000 Kč. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání ceny se koná za účasti hejtmana Ústeckého kraje nebo člena Rady ÚK pro kulturu a památkovou péči.
Statut stanovuje následující harmonogram soutěže:
a) Vyhlášení soutěže – březen/duben 2026
b) Příjem přihlášek – do 31.05.2026
c) Zasedání Komise pro hodnocení – červen 2026
d) Veřejné hlasování na webových stránkách – červenec – konec srpna 2026
e) Vyhlášení vítězů a předání ocenění – do konce kalendářního roku 2026
Návrh se zasílá na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz, ID DS: t9zbsva nejpozději do 31. května 2026.