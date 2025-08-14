Zlaté cimbuří: Stále je čas hlasovat pro Památku roku Ústeckého kraje

Komerční sdělení
Ústecký kraj spustil hlasování v druhém ročníku Ceny Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje, která oceňuje výjimečné počiny v oblasti obnovy a péče o kulturní dědictví.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Cena je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021–2030 a její cílem je zviditelnit a ocenit práci těch, kteří se starají o zachování historických památek v regionu. Hlasování probíhá do konce srpna.

Cena je rozdělena do dvou kategorií:

1. Obnova kulturní památky

V této kategorii se oceňují nejlepší projekty rekonstrukce, restaurování nebo opravy kulturní památky realizované v uplynulém roce. Hodnotí se nejen samotná obnova, ale i způsob prezentace a propagace památky.

2. Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví

V této kategorii se hledají osobnosti, spolky, obce nebo instituce, které dlouhodobě a systematicky přispívají k ochraně a popularizaci kulturního dědictví. O udělení ocenění v této kategorii rozhodne odborná komise.

Cenou pro vítěze v kategorii obnovy kulturní památky je finanční odměna pro vlastníka objektu – za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 20 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví se oceňuje pouze vítěz, a to částkou 20 000 Kč. Slavnostní předání cen proběhne na podzim 2025 za účasti vedení Ústeckého kraje.

Hlasovat je možné do konce srpna na webu Ústeckého kraje: Odkaz

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení

Kvalitu žití v jednotlivých městech a obcích ČR lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je třeba čistota veřejných prostranství. A právě s tím souvisí i to, jak obec nebo město nakládá s...

Lifting budoucnosti bez skalpelu: Sofwave™ nově v IEM SPA

Komerční sdělení

Sofwave™ neinvazivní lifting, který si získal přední plastické chirurgy i hollywoodské hvězdy dorazil do IEM SPA. Viditelné výsledky, nulová rekonvalescence a přirozený efekt bez zásahů, které mění...

TU-BUSy jezdí v Beskydech i letos. A jsou zadarmo

Komerční sdělení

TU-BUS je malý autobus, který brázdí Beskydy. Jezdí o víkendech a svátcích během prázdnin, a ještě v září zdarma umožní turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň a další pěkná...

Porod v ústecké nemocnici? Největší bonus je perinatologické centrum

Komerční sdělení

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší z nemocnic společnosti Krajská zdravotní (KZ) a zároveň je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Na svět v ní přichází nejvíc dětí v...

Nenechte se ve vaší firmě zaskočit dalším blackoutem

Komerční sdělení

Výroba běží dál, servery nespadnou. Jde to i bez sítě, jak na to?

Zlaté cimbuří: Stále je čas hlasovat pro Památku roku Ústeckého kraje

Komerční sdělení

Ústecký kraj spustil hlasování v druhém ročníku Ceny Zlaté cimbuří – Památka roku Ústeckého kraje, která oceňuje výjimečné počiny v oblasti obnovy a péče o kulturní dědictví.

14. srpna 2025

Robinson Jihlava oslaví 10. narozeniny velkým festivalem

Komerční sdělení

Největší zábavní park na Vysočině Robinson Jihlava letos slaví 10 let! Přijďte na narozeninovou párty – Festival Robinson a oslavte velké jubileum společně s Terezou Maškovou či Petrem Kolářem.

13. srpna 2025

Lifting budoucnosti bez skalpelu: Sofwave™ nově v IEM SPA

Komerční sdělení

Sofwave™ neinvazivní lifting, který si získal přední plastické chirurgy i hollywoodské hvězdy dorazil do IEM SPA. Viditelné výsledky, nulová rekonvalescence a přirozený efekt bez zásahů, které mění...

12. srpna 2025  15:41

Ústecký kraj spustil unikátní 3D model Terezína pro virtuální realitu

Komerční sdělení

Ústecký kraj spustil průlomovou edukativní a propagační aplikaci s trojrozměrným modelem města Terezín, který je nově dostupný pro virtuální realitu. Díky moderním technologiím se návštěvníci i...

12. srpna 2025

Kontrola novostavby před převzetím: Na co si dát pozor a proč se vyplatí

Komerční sdělení

Před převzetím novostavby se vyplatí investovat do technické kontroly. Pomůže odhalit chyby, které nejsou na první pohled vidět, a ušetřit vám starosti i peníze. Navíc získáte jistotu i silnější...

11. srpna 2025  5:08

Delší i kratší výpadky proudu zásadně ovlivňují chod firem

Komerční sdělení

Zastaví se výroba, vypne se chlazení či servery, ale dochází také k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků.

11. srpna 2025

Náklady obcí a měst ČR na směsný a tříděný odpad v roce 2024

Komerční sdělení

Kvalitu žití v jednotlivých městech a obcích ČR lze hodnotit podle různých kritérií. Jedním z nich je třeba čistota veřejných prostranství. A právě s tím souvisí i to, jak obec nebo město nakládá s...

11. srpna 2025

TU-BUSy jezdí v Beskydech i letos. A jsou zadarmo

Komerční sdělení

TU-BUS je malý autobus, který brázdí Beskydy. Jezdí o víkendech a svátcích během prázdnin, a ještě v září zdarma umožní turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň a další pěkná...

11. srpna 2025

Porod v ústecké nemocnici? Největší bonus je perinatologické centrum

Komerční sdělení

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší z nemocnic společnosti Krajská zdravotní (KZ) a zároveň je největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Na svět v ní přichází nejvíc dětí v...

11. srpna 2025

Nenechte se ve vaší firmě zaskočit dalším blackoutem

Komerční sdělení

Výroba běží dál, servery nespadnou. Jde to i bez sítě, jak na to?

11. srpna 2025

Podpořte demokracii a vyhrajte zájezd na hokej do Itálie

Komerční sdělení

Iniciativa Jsme mistři vyzývá veřejnost k podpisu manifestu, který připomíná důležitost svobody, demokracie a národní hrdosti. Každý podpis se počítá, a navíc vás může dostat až na zápas české...

11. srpna 2025

Město nabízí byty pro mladé. Na pět let dostanou výhodnější podmínky

Komerční sdělení

Mladé rodiny, ale i jednotlivci do čtyřiceti let dostanou možnost bydlet v Hanušovicích v moderních a nízkoenergetických bytech za zvýhodněných podmínek. Hanušovičtí zastupitelé totiž schválili...

7. srpna 2025  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.