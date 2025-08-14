Zlaté cimbuří: Stále je čas hlasovat pro Památku roku Ústeckého kraje

Cena je vyhlašována v souladu se Strategií kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021–2030 a její cílem je zviditelnit a ocenit práci těch, kteří se starají o zachování historických památek v regionu. Hlasování probíhá do konce srpna.
Cena je rozdělena do dvou kategorií:
1. Obnova kulturní památky
V této kategorii se oceňují nejlepší projekty rekonstrukce, restaurování nebo opravy kulturní památky realizované v uplynulém roce. Hodnotí se nejen samotná obnova, ale i způsob prezentace a propagace památky.
2. Příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví
V této kategorii se hledají osobnosti, spolky, obce nebo instituce, které dlouhodobě a systematicky přispívají k ochraně a popularizaci kulturního dědictví. O udělení ocenění v této kategorii rozhodne odborná komise.
Cenou pro vítěze v kategorii obnovy kulturní památky je finanční odměna pro vlastníka objektu – za 1. místo 30 000 Kč, za 2. místo 20 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. V kategorii příkladný přínos v oblasti péče o kulturní dědictví se oceňuje pouze vítěz, a to částkou 20 000 Kč. Slavnostní předání cen proběhne na podzim 2025 za účasti vedení Ústeckého kraje.
Hlasovat je možné do konce srpna na webu Ústeckého kraje: Odkaz