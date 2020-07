Zážitková turistika v Krušných horách

Potěšení z jízdy na horském kole s adrenalinovou příchutí ochutnejte v Trailparku na Klínovci. Jakmile se dostanete lanovkou na vrchol Klínovce, čekají vás tři různě náročné lesní stezky, které jsou speciálně navrženy pro potěšení ze sjezdu 22 km pozvolně klesajících tratí. Odpovídající náročnost zde naleznou rodiny s dětmi, začínající cyklisté i zkušení bikeři. Nemáte vlastní kolo nebo koloběžku? Nevadí. U nástupní i výstupní stanice lanové dráhy Prima Express (Jáchymovská) vám půjčí vše potřebné, samozřejmostí jsou bezplatná parkoviště, servis a myčka kol a sprchy. www.trailpark.cz

Ještě více aktivit nabízí Sport areál Klíny. Sjezdovky a okolní lesy se v létě promění v bikepark, lanovka s držáky na kola vás opakovaně dopraví na start různě náročných singltreků od těch pro začátečníky až po zkušené borce, co se nebojí skoků a překážek. Sport areál Klíny půjčuje kompletní vybavení, takže kola nebo koloběžky můžete nechat doma, parkovat lze zdarma u hotelu Emerán, kde výborně vaří. Místní lanové centrum a lezecká stěna je další možnou zábavou a pokud navštívíte Klíny v zimě, kromě sjezdovek a snowparku si zde můžete vyzkoušet jízdu rolbou.

Bláznivou rychlost zažijete i na unikátní bobové dráze dlouhé necelých 900 m s převýšením 130 m. Díky své konstrukci je maximálně bezpečná. Trať vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komunikaci, kterou překoná ve výšce 4 m mostem dlouhým 50 m. Zpět nahoru vás vyveze lanovka, takže zážitek se násobí.. www.kliny.cz

Dáváte-li přednost výškám, samozřejmě s bezpečným jištěním, návštěva lanových center nebo lezeckých stěn je pro vás to pravé. V Jirkově u Chomutova je největší lezecká aréna v širokém okolí. Na padesáti lezeckých liniích je postaveno 150 cest všech obtížností, které jsou pravidelně obměňovány. Na jednom z největších boulderů v republice s úžasnou 45° stěnou se každý měsíc pořádají závody pro veřejnost.

Nejenom malé spidermany nadchne Lanový park v Oseku u Duchcova. Pro děti i dospělé vzniklo bludiště zavěšené v korunách stromů, které má dvě trasy o celkové délce 110 metrů.



V prvním patře najdete 15 úseků, které tvoří vyhlídkovou stromovou stezku s několika vloženými prvky z 3D bludiště. První patro je nižší a jednodušší, troufnou si sem i aktivní důchodci.

Ve druhém patře najdeme 10 velmi dobrodružných úseků, lanových prvků, ve výšce až 7 m nad zemí, kde se vyřádí především děti a teenageři.

Další lanový park, ten největší v Ústeckém kraji, je v Teplicích na střeše Kauflandu u Stadionu Na Stínadlech. Užijete si tu 3 různé trasy, více než 25 atrakcí a kavárnu s terasou. Všechny trasy jsou pro dospělé i děti; jedna z nich pro nejmenší již od 3 let.

3D bludiště a lanový park by měl být otevřen už na prázdniny také v Mostě na Šibeníku.

Rychlá auta, vůně benzínu, to je Autodrom Most. Závodit tu můžete na motokárách na venkovní asfaltové dráze, v terénu můžete vyzkoušet čtyřkolky a buggy. Řídit smějí jenom dospělí, ale dítě mohou vzít jako spolujezdce a to je parádní tip na narozeninovou oslavu. Offroadová trať mosteckého autodromu představuje v současné době to nejlepší jak pro motokrosové nebo čtyřkolkové nadšence, tak i pro ty, kteří milují terénní jízdu v automobilu nebo na motocyklu.

www.autodrom-most.cz,www.krusnehory.eu

Více tipů na výlety, akce a dovolenou najdete na www.branadocech.cz