Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2026

Součástí rozpočtu je rovněž financování rozvojových projektů a poskytování finančních podpor v jednotlivých oblastech.
Základní parametry rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2026:
- Příjmy: 30 071 052 tis. Kč
- Výdaje: 31 419 544 tis. Kč
- Financování: 1 348 492 tis. Kč
Schválený schodek rozpočtu je plně kryt v rámci financování kraje a odpovídá plánovaným investičním a rozvojovým aktivitám v roce 2026.
Podrobná struktura rozpočtu, včetně přehledu běžných a kapitálových výdajů podle jednotlivých odborů, je k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje: Rozpočet Ústeckého kraje.