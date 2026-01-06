Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2026

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo rozpočet kraje na rok 2026. Rozpočet v celkovém objemu 31 419 544 tisíc korun zajišťuje krytí všech klíčových výdajů nezbytných pro řádné fungování kraje a jím zřizovaných příspěvkových organizací.

Součástí rozpočtu je rovněž financování rozvojových projektů a poskytování finančních podpor v jednotlivých oblastech.

Základní parametry rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2026:

  • Příjmy: 30 071 052 tis. Kč
  • Výdaje: 31 419 544 tis. Kč
  • Financování: 1 348 492 tis. Kč

Schválený schodek rozpočtu je plně kryt v rámci financování kraje a odpovídá plánovaným investičním a rozvojovým aktivitám v roce 2026.

Podrobná struktura rozpočtu, včetně přehledu běžných a kapitálových výdajů podle jednotlivých odborů, je k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje: Rozpočet Ústeckého kraje.

