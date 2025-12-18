Zastupitelé schválili postup při transformaci sídliště Šluknov

Memorandum řeší komplexní návrh společného postupu při řešení dlouhodobě neudržitelné situace na území, které je tvořeno bytovými domy v ulicích Sídliště, 17. listopadu, Sv. Čecha, Žižkova a Rumburská včetně přilehlých bloků domů. Tyto ulice dohromady tvoří funkčně propojený bytový celek, který je označován jako „sídliště Šluknov“.
Memorandum vychází ze shody všech stran na potřebě razantní a koordinované intervence, která přesahuje možnosti samosprávy i standardních nástrojů státní politiky. Cílem je transformace sídliště prostřednictvím odkupu bytů do vlastnictví města, revitalizace území a řízená podpora sociální integrace obyvatel způsobem, který nabídne obyvatelům dobrou šanci, minimalizuje riziko opakování minulých chyb a sníží riziko neřízeného přesunu problémů jinam.
Současná připravenost všech klíčových aktérů a ochota soukromých vlastníků umožňuje realizovat systémové změny, které mohou sloužit jako vzor pro řešení obdobných lokalit v České republice. Role Ústeckého kraje bude spočívat v koordinaci a podpoře procesu přeměny na úrovni regionu, přičemž se bude podílet na propojování činnosti orgánů státní správy, města Šluknov a dalších zainteresovaných obcí. Zároveň se bude podílet na financování dotačního nástroje Ministerstva pro místní rozvoj spolufinancováním až do výše 21 % uznatelných výdajů, maximálně však do výše 60 milionů korun.
Finanční podpora ostatních partnerů deklarovaná v rámci memoranda činí 200 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 20 milionů korun z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a 30 milionů korun od města Šluknov.