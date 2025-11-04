Zastupitelé schválili dotační programy pro sportovce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo vyhlášení dotačních programů pro sportovce na rok 2026.

Ilustrační foto | foto: Ústecký kraj

„Dotační programy pro sport vyhlašujeme záměrně takto brzy, aby peníze do obcí a klubů šly co nejdříve. Je však třeba říct, že poskytnutí dotací v rámci těchto programů je podmíněno schválením dotačních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2026,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Zastupitelé schválili následující programy:

Volný čas 2026

Dotační program „Volný čas 2026“ je určen k podpoře činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti volného času, zajišťujících pravidelné a dlouhodobé volnočasové aktivity dětí a mládeže, k účelnému trávení volného času v době letních prázdnin a k podpoře propagace vhodného trávení volného času dětí a mládeže. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 4,2 miliony korun. Maximální výše dotace zde činí 70 tisíc korun.

Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2026

Dotační program „Akademie talentované mládeže olympijských sportů 2026“ je určen k zajištění podpory konkurenceschopné sportovní přípravy talentované mládeže ve špičkových krajských tréninkových centrech. Je určen pro zástupce kolektivních i individuálních olympijských sportovních odvětví, kteří splňují nastavené podmínky dotačního programu, pracují s talentovanou mládeží na nejvyšší úrovni a jejichž dospělá složka se účastní nejvyšších soutěží a lig v ČR. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 24 milionů korun. Maximální výše dotace pro individuální sporty je 3 000 000 Kč. Maximální výše dotace pro kolektivní sporty je 5 000 000 Kč.

Sport 2026

Dotační program „Sport 2026“ je určen k zajištění sportovních aktivit dětí a mládeže a podporu činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží. Jedná se o spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních aktivit v regionu. Finanční prostředky jsou určeny na pořádání sportovních soustředění pro děti a mládež, materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež a sportovní činnost a aktivity handicapovaných. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 13 milionů korun. Maximální výše dotacečiní 100 tisíc korun.

Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji 2026

Dotační program „Tréninková střediska mládeže v Ústeckém kraji 2026“ je určen k podpoře výkonnostního sportu dětí a mládeže v Tréninkových střediscích mládeže. Je určen pro zástupce kolektivních i individuálních olympijských sportovních odvětví, kteří od svého sportovního svazu získali statut odpovídající sportovním střediskům mládeže, sportovním centrům mládeže nebo výkonnostním sportovním centrům mládeže a kteří se účastní národních soutěží v dospělých kategoriích. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků činí 13 milionů korun. Maximální výše dotace pro individuální sporty je 600 000 Kč. Maximální výše dotace pro kolektivní sporty je 1 700 000 Kč.

Ve všech zmíněných programech lze a žádosti podávat od 4. do 12. prosince 2025.

Témata: Ústecký kraj

4. listopadu 2025

