Zastupitelé schválili dotační program na Podporu sociálních služeb

Na prvním zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje po prázdninách byl schválen dotační program na Podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji pro rok 2026.

Zastupitelé schválili dotační program na Podporu sociálních služeb | foto: Ústecký kraj

Ústecký kraj obdrží finanční prostředky ze státního rozpočtu (od MPSV) jako účelovou dotaci na podporu základních činností sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách. „Podle našich propočtů by letos měla celková částka být 3 636 912 721 korun,“ řekl na zářijovém zastupitelstvu náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Kulhánek.

Poté budou tyto finanční prostředky zahrnuty do rozpočtu kraje a budou přerozděleny mezi konečné příjemce – žadatele o finanční podporu, kteří splňují podmínky pro poskytnutí finanční podpory a jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2025-2027.

Žadatelé o finanční podporu budou podávat své žádosti výhradně prostřednictvím aplikace, kterou pro tyto účely zřizuje, spravuje a poskytuje MPSV ČR – IS OKsystém – poskytovatel.

Dotační program bude vyhlášen od 15. září do 15. října 2025 na úřední desce a od 16. října začne samotný příjem žádostí do dotačního řízení. Uzávěrka příjmu žádostí bude 5. listopadu 2025. V období listopad 2025 až leden 2026 se budou žádosti hodnotit, stanovovat vyrovnávací platby a optimální výše dotace. V lednu příštího roku pak dojde k předložení návrhů reálné výše dotace ke schválení orgánům kraje.

Zastupitelé též schválili malý dotační program s nárokem 17 milionů korun na rozpočet Fondu podpor Ústeckého kraje. Žadatelům poslouží dotace k zajištění financování sociálních služeb v období prvního čtvrtletí roku 2026.

Schválena byla také Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 7. Celkové výdaje projektu budou financovány z Fondu investic a rozvoje Ústeckého kraje v období od 1. 9. 2025 do 30. 6. 2028. „Soustřeďujeme se na centra duševního zdraví, které by měly být v každém okrese,“ doplnil k dotačnímu programu náměstek Jiří Kulhánek. Pro dotační program je ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno 9 670 246,20 Kč.

Více o dotačních programech na stránkách krajského úřadu: Dotace a jiná finanční podpora

Témata: Ústecký kraj

Zastupitelé schválili dotační program na Podporu sociálních služeb

