Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
V Kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem se uskutečnilo čtvrté společné setkání představitelů Ústeckého kraje, krajského úřadu a starostů obcí z oblasti Podřipska. Na jednání byli jeho účastníci informováni o dopadové studii. Řešil se mimo jiné i Katalog dopadů VRT na dotčené obce.
Ve druhé části se v menších skupinách diskutovalo u kulatého stolu, kdy se sbíraly od zástupců dotčených obcí podněty k zadání dopadové studie. Za Ústecký kraj se setkání zúčastnili radní pro dopravu Tomáš Rieger a náměstek hejtmana Tomáš Kirbs.
Setkání tak navázalo na únorový workshop věnovaný možnostem a obsahu dopadových studií a představuje další krok v procesu její přípravy. Cílem jednání bylo získat od obcí konkrétní podněty k tématům a otázkám, které by měla studie prověřit. Na zpracování a formulaci zadání studie se budou podílet také zástupkyně z Transformačního centra Ústeckého kraje.