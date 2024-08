Zařízení pro energetické využití odpadů bude stát do tří let

Zařízení, jehož výstavba bude stát víc než 5 miliard korun, bude jediné svého druhu v Ústeckém kraji a bude součástí plánu dekarbonizace společnosti United Energy, která prostřednictvím sesterské společnosti Severočeská teplárenská, a. s., zásobuje teplem více než 30 tisíc domácností v nedalekém Mostě a Litvínově.

„Zařízení umožní obcím kraje splnit od začátku roku 2030 zákaz ukládat na skládky odpad s nadlimitní výhřevností a biologickou rozložitelností. Je však nezbytné, aby místní obce dokázaly využít ku prospěchu občanů to, že vyjednají s provozovatelem ZEVO Komořany pro využití svého odpadu skutečně trvale výhodné, stabilní a spravedlivé obchodní podmínky. V tomto směru je Ústecký kraj připravený být jim maximální podporou,“ uvedl hejtman Jan Schiller na slavnostním aktu poklepání základního kamene. Stavba by měla být hotová v dubnu 2027, kdy bude uvedena do provozu.