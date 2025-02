Zapojte se do velikonočního tržiště na Novém Hradě v Jimlíně

V rámci akce je možné prodávat své výrobky či prezentovat řemeslo prostřednictvím dílničky. Velikonoce na Novém Hradě jsou oblíbenou akcí k zahájení návštěvnické sezóny, které se tradičně účastní až tři tisíce návštěvníků. Jejich součástí je kulturní program, ukázky lidových zvyků, dobové tržiště a prohlídky zámku se zámeckou věží.

„Rádi bychom na řemeslném tržišti přivítali mezi vystavujícími a prodejci především držitele regionálních značek. Účastnit se ale mohou i zájemci bez těchto ocenění a certifikátů, podmínkou je však původ výrobků v Ústeckém kraji, jejich kvalita a jedinečnost plynoucí ze vztahu k regionu,“ říká předseda výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Zdeněk Plecitý.

Zájemci o zapojení se do akce Velikonoce na Novém Hradě 2025 mohou kontaktovat Petra Dočkala z agentury Armiger na telefonním čísle 777 115 524, a to nejpozději do 28. února 2025.

Účast na akci je pro prodejce a vystavovatele bezplatná, podmínkou je však mít vlastní stánek.