Zákazníkům nabízíme komplexní řešení

Vaše společnost působí na trhu již dvacet let, mohl byste ji přesto trochu představit?
NRG je česká energetická skupina, která téměř dvacet let působí v oblasti kapalných paliv a energetiky. K obchodní činnosti jsme přidali vlastní logistiku a technické i servisní zázemí. Dodáváme pohonné hmoty a topné oleje, zajišťujeme jejich přepravu i technologie pro skladování a výdej. Působíme i v oblasti vytápění a energetických technologií. Instalujeme a servisujeme plynové i olejové kotle, hořáky, plynová zařízení a rozvody.
Nechceme být jen dodavatelem komodity; zákazníkům nabízíme řešení od energie přes logistiku po technologie a servis.
Kdo jsou vaši zákazníci, čím se odlišujete od konkurence a které nové trhy či segmenty jsou pro vás klíčové?
Našimi zákazníky jsou firmy, průmyslové a zemědělské podniky, dopravci, obce, provozovatelé energetických zdrojů i domácnosti. Očekávají spolehlivé dodávky, rozumnou cenu a jistotu, že se mají na koho obrátit. Výhodou je propojení obchodu, vlastní logistiky, technologií a servisu. Přebíráme odpovědnost za řešení, rychle reagujeme a držíme slovo.
Největší potenciál vidíme tam, kde můžeme propojit dodávku paliva, dopravu, skladovací či výdejní technologie a servis. Domácnosti však nechceme opouštět, naopak. Ve vytápění jim chceme nabízet komplexní službu: od paliva přes technologii po servis. Sledujeme také nová kapalná paliva s nižší emisní stopou, využitelná ve stávajících zařízeních bez nákladné výměny. Ta mohou být zajímavá právě i pro domácnosti.
Jaký dopad mají přísné evropské ekologické regulace a Green Deal na váš hlavní byznys s pohonnými hmotami a topnými oleji?
Evropská regulace výrazně ovlivňuje celý energetický řetězec. Nemám problém s tím, že Evropa chce snižovat emise. Za problematické ale považuji, když politika předem určuje, která technologie je správná a která má skončit. Jsem zastáncem technologické neutrality: stanovme cíl a nechme firmy, odborníky i zákazníky hledat nejlepší cestu.
Energii musíme mít k dispozici, musí být ekonomicky dostupná a teprve zároveň s tím musíme řešit její dopady na životní prostředí. Pokud jednu z těchto podmínek nadřadíme ostatním, vznikne problém. Evropská politika podle mého názoru někdy podceňuje cenu a bezpečnost dodávek, přestože poslední roky ukázaly, jak strategická energetika je.
Kam plánujete skupinu NRG posunout? Plánujete výraznější diverzifikaci portfolia směrem k obnovitelným zdrojům energie nebo tepelným čerpadlům?
NRG chceme dál rozvíjet, ne však podle momentální popularity jednotlivých technologií. Tepelné čerpadlo může být někde ideální, jinde dává větší smysl plyn, kapalné palivo, biomasa, obnovitelný zdroj nebo jejich kombinace. Univerzální řešení neexistuje.
Budoucnost vidím v rozšiřování kompetencí a řešeních na míru podle spotřeby, objektu, provozu a možností zákazníka. Kapalná paliva nezmizí ze dne na den, ale budou se měnit. Výhodou NRG má být schopnost pracovat s tradičními i novými palivy a technologiemi pro firmy i domácnosti.
Co vás na vedení společnosti stále baví a co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
Stále mě baví budovat: proměnit nápad v životaschopný model, najít správné lidi, získat zákazníky a vytvořit něco, co funguje.
Za největší úspěch považuji především lidi, kteří NRG tvoří. Skupina má dva vlastníky a její výsledky nejsou zásluhou jednoho člověka, ale celého týmu. Práce, zkušeností i nasazení našich lidí si velmi vážím; právě díky nim je NRG tam, kde je dnes. Má vlastní know-how, zákazníky, technologie i logistiku a prostor dál růst.
Jak se vám daří držet balanc mezi náročnou prací top manažera a osobním životem?
Upřímně řečeno, dokonale asi ne. Při budování firmy nelze mezi prací a osobním životem vždy udělat ostrou čáru. Učím se ale rozlišovat, co musím řešit já a co mohou rozhodovat ostatní. Pokud vše závisí na jednom člověku, není firma dobře řízená. Pomáhá mi také občas změnit prostředí a věnovat se něčemu jinému. Právě tehdy často přicházejí nejlepší nápady. Pevným zázemím je pro mě rodina. Bez dlouhodobé podpory manželky bych to, co jsme vybudovali, nedokázal. Těší mě, že oba synové dnes ve skupině působí a chtějí ji dál rozvíjet.
Bohumil Brejžek