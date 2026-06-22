Zahrada Čech slaví 50 let: expozice, koncerty i program ve městě

Od 11. do 16. září se Litoměřice promění v centrum zahradnictví, zábavy a oslav, které tentokrát nezůstanou jen v areálu výstaviště, ale doslova zaplaví celé město a nabídnou zážitky, které propojují generace.
Hvězdné koncerty a zábava na každém kroku
Zapomeňte na jedno pódium. Letos bude žít celý areál! Kromě tradičního sortimentu pro dům a zahradu vás čeká hudební nálož. Těšit se můžete na esa české scény. Vystoupí Jiří Korn & Company, Michal David, Monika Absolonová, Yvetta Blanarovičová, Heidi Janků, skupina Kollárovci a INFLAGRANTI. Skvělou zprávou je, že veškerý hudební program přímo v areálu výstaviště si můžete užít v rámci běžného vstupného na veletrh. Atmosféru doplní kluci z populárního podcastu „Vzhůru na sever“, kteří vyzpovídají pamětníky i odborníky, a vnesou do programu moderní drive.
Expozice jako brána do pohádky i budoucnosti
Jedním z vašich největších zážitků bude letos návštěva pavilonu H. Čeká vás tam velkolepá expozice Pohádka Zahrady Čech aneb Jak to všechno začalo. Tato interaktivní výstava vás s pohádkovou poetikou i nadhledem provede celou historií veletrhu. Uvidíte, jak se Zahrada Čech v průběhu let proměňovala a kam směřuje do budoucna. Pokud hledáte zábavu a akci, nevynechte návštěvu pavilonu A. V interaktivní zóně Příběhy partnerů se můžete těšit na originální instalace a soutěže, které pobaví vás i vaše děti.
Rozkvetlé dědictví: Výstava v srdci města
Oslavy jubilea letos nekončí u bran výstaviště, ale doslova zaplaví celé Litoměřice. Projekt Rozkvetlé dědictví přenese sváteční atmosféru přímo do historického centra, kde floristé a designéři promění vybrané památky v dechberoucí květinové galerie. Nechte se okouzlit unikátními instalacemi v kostelech Všech svatých, sv. Vojtěcha a sv. Jakuba nebo na litoměřickém hradě. Pokud chcete nahlédnout pod pokličku jejich vzniku, nenechte si ujít víkendové komentované prohlídky přímo s autory těchto děl. Skutečnou třešničkou na dortu pro vás bude mimořádné zpřístupnění některých prostor Biskupské rezidence. Máte tak jedinečnou příležitost poznat tyto výjimečné, běžně nepřístupné prostory.
Staňte se součástí naší společné historie
Jubilejní padesátka patří především vám, a proto vás zveme k jejímu společnému dotvoření. Přímo se totiž můžete podílet na vzniku velkoformátových číslic „50“, které jsou symbolem našeho výročí. První vznikla na Tržnici Zahrady Čech a další jsme tvořili během Večera módy na hradě a poslední vznikne na Velkém letním koncertu 21. června na Mírovém náměstí. Právě tyto číslice, které svou rukou pomůžete dotvořit, následně uvidíte vystavené přímo v prostorách Rozkvetlého dědictví jako součást květinových instalací.
Galavečer plný hudby a vzpomínek
Skutečným vyvrcholením oslav pro vás bude hudebně-zábavné představení Pohádka Zahrady Čech aneb Jak to všechno začalo v Domě kultury. Připravili jsme pro vás jedinečný program, ve kterém se snoubí hudba, humor a vyprávění o tom, jak naše společná výstava vznikala a rostla. Těšte se na skvělé výkony Josefa Vágnera, Petra Ryšavého a Jana Kopečného, kteří vám za doprovodu živé kapely zazpívají ty nejznámější muzikálové, pohádkové i popové hity. Toto slavnostní představení si můžete užít v neděli 13. září večer. Pro školy jsme pak připravili speciální dopolední verzi v pondělí 14. září. Vstupenky na tento jedinečný program najdete již nyní na našem webu.
Staňte se i vy součástí jedinečného příběhu a pojďme si jubilejní dny v areálu výstaviště i v ulicích města užít společně. Letošní padesáté jubileum není jen ohlédnutím do historie, ale oslavou tradice, která zůstává moderní, inspirativní a stále plná energie. Těšíme se na vás denně od 9.00 do 17.00.
Veškeré podrobnosti najdete na www.zahradacech.cz.