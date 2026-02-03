Za sněhem do Krušných hor pohodlně a bez starostí s DÚK

Komerční sdělení
Jarní prázdniny se postupně rozbíhají ve všech regionech. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) i letos nabízí cestujícím pohodlné spojení do Krušných hor.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ilustrační foto | foto: Ústecký kraj

Skibusy a skivlaky zajišťují přímé spojení do oblíbených horských středisek, jako jsou například Telnice, Moldava, Cínovec, Boží Dar, Klíny nebo Petrovice. Díky pravidelným spojům se mohou cestující dostat do hor bez auta a s jistotou, že se vyhnou kolonám i problémům s parkováním.

Na železniční lince T8 na Moldavu dochází v období prázdnin k posílení provozu. Vlaky jezdí i ve všední dny, aby vyhověly zvýšené poptávce během zimní sezóny.

DÚK navíc umožňuje přepravu lyží, snowboardů i sáněk zcela zdarma. Cestující tak mohou pohodlně cestovat i s vybavením bez dalších nákladů.

Pro jednodenní výlety se vyplatí využít jednodenní jízdenku DÚK. Tato jízdenka umožňuje neomezené cestování v rámci systému DÚK po celý den až do čtyř hodin ráno následujícího dne. K dispozici je také zvýhodněné skupinové jízdné, například pro dvě dospělé osoby a až čtyři děti za 340 Kč nebo pro pět osob bez omezení věku za 510 Kč.

Mobilní aplikace DÚKapka poskytuje přehledné informace o spojích, možnost nákupu jízdenek a aktuální informace o provozu.

Všechny linky podrobně na webu Ústeckého kraje: Odkaz

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Komerční sdělení

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům...

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům u dobrovolných hasičů

Komerční sdělení
Plzeňský hejtman: Jsem proti škrtům v u dobrovolných hasičů

Zhruba šest tisíc výjezdů za rok. Tolikrát zasahují dobrovolní hasiči v Plzeňském kraji, a už z toho je vidět, že bez nich by to nešlo. Nebo jen opravdu hodně těžko. Hejtman Kamal Farhan to ví, a i...

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Komerční sdělení
Péče o zuby aneb Jak si udržet zdravý úsměv po celý život

Zdravé zuby nejsou jen otázkou hezkého vzhledu, ale hlavně celkového zdraví. Správná péče o chrup pomáhá předcházet zubnímu kazu, zánětům dásní i dalším zdravotním komplikacím, které mohou ovlivnit...

Stavební odvlhčovač DEK vám pomůže udržet vlhkost stavby pod kontrolou

Komerční sdělení

Nadměrná vlhkost dokáže na stavbě nebo i v domácnosti napáchat mnoho škod. Zpomaluje vysychání omítek, prodlužuje technologické přestávky, komplikuje pokládku podlah a může vést ke vzniku plísní.

3. února 2026

Za sněhem do Krušných hor pohodlně a bez starostí s DÚK

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Jarní prázdniny se postupně rozbíhají ve všech regionech. Doprava Ústeckého kraje (DÚK) i letos nabízí cestujícím pohodlné spojení do Krušných hor.

3. února 2026

Dřevo použité na výstavě Expo 2025 bude mít další využití

Komerční sdělení
Letecká fotografie zachycuje demolici areálu výstaviště Osaka-Kansai Expo na...

Dřevo použité v Grand Ring na výstavě Expo 2025 v Ósace poputuje do městečka Namie v prefektuře Fukušima, které bylo značně poškozeno velkým zemětřesením ve východním Japonsku v roce 2011. Část...

2. února 2026,  aktualizováno  16:58

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

2. února 2026

Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Komerční sdělení
Den otevřených dveří ve Stodě patřil řemeslům i moderní technologii

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na pracovišti ve Stodě Den otevřených dveří Středního odborného učiliště Domažlice, který se nesl ve znamení významných výročí. Škola si připomněla 60 let výuky...

2. února 2026

Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Komerční sdělení
Žena 40+: nová životní etapa, rovnováha, pohyb a péče o sebe

Období po čtyřicítce přináší ženám nové výzvy i příležitosti. Přirozené proměny těla a psychiky jsou součástí života. Zdravý životní styl, pohyb, pozitivní přístup a vhodně zvolená podpora mohou...

2. února 2026

Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Komerční sdělení
Kraj vybudoval novou sociální službu. Nový domov se zvláštním režimem

Celkem 12 osob s duševním onemocněním a zdravotním postižením najde domov ve třech domcích, které pro ně ve Skotnici vybudoval Moravskoslezský kraj. Domov se zvláštním režimem spadá pod krajskou...

2. února 2026

Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Komerční sdělení
Nová koupelna není jen obrázek. Proč se vyplatí přijít do studia

Inspirace online je skvělý začátek, ale skutečná koupelna se rozhoduje jinde než na obrazovce. Materiály, světlo i ergonomii nelze správně posoudit z fotky. Osobní návštěva koupelnového studia pomáhá...

2. února 2026

Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: Jihočeská data, rodinné domy, bezpečný pronájem, změny pro rok 2026 i „stromy na pozemku“

RR20260130

Uplynulý týden na webu projektu Realiťák roku spojil dvě věci, které veřejnost potřebuje nejvíc: tvrdá data o trhu a praktické návody pro bezpečné rozhodování. Vyšla detailní analýza Jihočeského...

31. ledna 2026  8:11

Když hledáte práci jen na pár měsíců

Na částečný úvazek: V kraji lze například sázet stromky v lese, třídit balíky...

Internetové portály jsou plné inzerátů na brigády a limitované úvazky. Dočasně se lze dokonce stát třeba i řidičem turistického vláčku.

31. ledna 2026

ista ČR získala 1. místo na Infothermě 2026 s přístrojem Pulsonic

Komerční sdělení
Společnost ista: inovace v oblasti měření energií

Společnost ista ČR slaví významný úspěch na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma.

31. ledna 2026

Nejlepšími bytovými projekty roku 2025 jsou Semerínka a Anilinka z Prahy, trojici doplnil projekt z Liberce

Jeden z vítězů soutěže Realitní Projekt Roku, Crestyl a jeho projekt Semerínka

Absolutními vítězi 17. ročníku celostátní developerské soutěže Realitní projekt roku se staly rezidenční projekty Anilinka od společnosti IP Polná, Semerínka od developera Crestyl real estate a...

30. ledna 2026  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.