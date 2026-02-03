Za sněhem do Krušných hor pohodlně a bez starostí s DÚK

Skibusy a skivlaky zajišťují přímé spojení do oblíbených horských středisek, jako jsou například Telnice, Moldava, Cínovec, Boží Dar, Klíny nebo Petrovice. Díky pravidelným spojům se mohou cestující dostat do hor bez auta a s jistotou, že se vyhnou kolonám i problémům s parkováním.
Na železniční lince T8 na Moldavu dochází v období prázdnin k posílení provozu. Vlaky jezdí i ve všední dny, aby vyhověly zvýšené poptávce během zimní sezóny.
DÚK navíc umožňuje přepravu lyží, snowboardů i sáněk zcela zdarma. Cestující tak mohou pohodlně cestovat i s vybavením bez dalších nákladů.
Pro jednodenní výlety se vyplatí využít jednodenní jízdenku DÚK. Tato jízdenka umožňuje neomezené cestování v rámci systému DÚK po celý den až do čtyř hodin ráno následujícího dne. K dispozici je také zvýhodněné skupinové jízdné, například pro dvě dospělé osoby a až čtyři děti za 340 Kč nebo pro pět osob bez omezení věku za 510 Kč.
Mobilní aplikace DÚKapka poskytuje přehledné informace o spojích, možnost nákupu jízdenek a aktuální informace o provozu.
Všechny linky podrobně na webu Ústeckého kraje: Odkaz