Z Hradu do kláštera aneb krajský adventní koncert v oseckém klášteře

Pod taktovkou plk. Jana Zástěry, který je autorem uváděných děl, rovněž vystoupí jako sólistky Miroslava Časarová a Bronislava Smržová.
I České nebe zažilo své světové turné. Zaznělo v Římě, a dokonce i ve Vatikánu. Naposledy si je posluchači mohli užít v katedrále sv. Víta v Praze v září tohoto roku. A nyní se jeho provedení chystá v nevelkém severočeském Oseku v podání předních českých umělců.
Prestižní hudební těleso, jehož obvyklou úlohou je vítat delegace z celého světa, opustí v době adventu brány Pražského hradu a zavítá do oseckého kláštera na adventní koncert Ústeckého kraje. Volba na toto místo nepadla náhodou. Hudební tradice kláštera je stará několik staletí a jeho nově zrestaurované prostory samy o sobě vybízejí k velkolepému hudebnímu počinu.
V cyklu České nebe má každý český světec svou kantátu, která pojednává o jeho životě i skutcích. Libreto vychází z textů teplické básnířky Marie Dolistové. Již v minulosti obdržel Jan Zástěra za tyto kompozice ceny OSA. Neusnul ovšem na vavřínech a nedávno celý cyklus značně rozšířil. Na letošním adventním koncertě tak budou moct posluchači slyšet jak kusy starší, tak nově vzniknuvší. Sólových pěveckých partů se ujme Miroslava Časarová společně s Bronislavou Smržovou. Sborové části pak zaštítí smíšený pěvecký sbor Collegium hortense.
„Hudba Jana Zástěry mi je sama o sobě blízká, ale České nebe obzvlášť. Kantáty tohoto cyklu jsou plné emocí, které jdou jen stěží popsat jedním slovem. Možná kromě jedné, a tou je naděje. A konec konců právě naděje je hlavním poselstvím adventu. Myslím, že volba Českého nebe jako repertoáru pro adventní koncert je více než příhodná,“ říká sbormistr Collegia hortense Matouš Pavlis.
Adventní koncert, který pořádá Ústecký kraj, se uskuteční v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Oseku 29. listopadu pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce a biskupa litoměřického Stanislava Přibyla. Začátek v 17:00, vstup volný.