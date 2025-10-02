VR brýle žákům přiblíží praxi budoucnosti

Zařízení byla dodána v rámci projektu Návrat do budoucnosti a Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj (IDZ – ÚK).
Slavnostního předání se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a první náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jindra Zalabáková.
„Naším cílem je, aby školy v Ústeckém kraji měly k dispozici nejmodernější technologie, které odpovídají požadavkům trhu práce. Virtuální realita dává žákům možnost procvičovat situace a dovednosti, které by jinak bylo obtížné simulovat,“ uvedl hejtman Richard Brabec.
První náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková doplnila: „Díky projektu Návrat do budoucnosti a spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou se nám daří systematicky vybavovat školy, připravovat učitele i ředitele na nové trendy a posouvat vzdělávání k inovacím. Věříme, že i tyto brýle se stanou přirozenou součástí výuky.“
Jedním z partnerů projektu IDZ – ÚK je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, která zajišťuje komplexní aktivity v oblasti zavádění VR a AI do výuky. Do projektu je zapojeno 35 středních škol, přičemž 20 z nich obdrží VR techniku včetně softwaru a vzdělávacích modulů.
Součástí spolupráce jsou:
· školení učitelů ve využívání VR,
· zapojení školních realizátorů,
· příprava vzdělávacích modulů na míru konkrétním školám,
· workshopy pro žáky na všech středních školách v kraji,
· workshopy pro učitele i ředitele zaměřené na VR, AI a další moderní technologie.
Přidanou hodnotou je, že každá škola obdrží nejen samotnou techniku, ale také vzdělávací obsah a metodickou podporu. KHK Ústeckého kraje zajistí odborně vyškoleného pracovníka, který bude mít k dispozici jak technickou, tak metodickou pomoc. Tento komplexní přístup umožní školám technologie plně využívat a zapojit je do každodenní výuky. Virtuální realita se uplatní například ve strojírenství, elektrotechnice či IT, kde žákům umožní procvičovat modelové situace, pracovat s 3D modely nebo se seznamovat s technologiemi v bezpečném prostředí.