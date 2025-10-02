VR brýle žákům přiblíží praxi budoucnosti

Komerční sdělení
Střední průmyslová škola Resslova v Ústí nad Labem převzala deset kusů moderních VR brýlí, které umožní žákům rozšířit výuku odborných předmětů o nové technologie a přiblíží jim praktické dovednosti budoucnosti.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie2

SPŠ Resslova obdržela 10 VR brýlí, které žákům přiblíží praxi budoucnosti | foto: Ústecký kraj

Zařízení byla dodána v rámci projektu Návrat do budoucnosti a Implementace dlouhodobého záměru – Ústecký kraj (IDZ – ÚK).

Slavnostního předání se zúčastnili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec a první náměstkyně hejtmana pro školství a sport Jindra Zalabáková.

„Naším cílem je, aby školy v Ústeckém kraji měly k dispozici nejmodernější technologie, které odpovídají požadavkům trhu práce. Virtuální realita dává žákům možnost procvičovat situace a dovednosti, které by jinak bylo obtížné simulovat,“ uvedl hejtman Richard Brabec.

První náměstkyně hejtmana Jindra Zalabáková doplnila: „Díky projektu Návrat do budoucnosti a spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou se nám daří systematicky vybavovat školy, připravovat učitele i ředitele na nové trendy a posouvat vzdělávání k inovacím. Věříme, že i tyto brýle se stanou přirozenou součástí výuky.“

Jedním z partnerů projektu IDZ – ÚK je Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, která zajišťuje komplexní aktivity v oblasti zavádění VR a AI do výuky. Do projektu je zapojeno 35 středních škol, přičemž 20 z nich obdrží VR techniku včetně softwaru a vzdělávacích modulů.

Součástí spolupráce jsou:

· školení učitelů ve využívání VR,

· zapojení školních realizátorů,

· příprava vzdělávacích modulů na míru konkrétním školám,

· workshopy pro žáky na všech středních školách v kraji,

· workshopy pro učitele i ředitele zaměřené na VR, AI a další moderní technologie.

Přidanou hodnotou je, že každá škola obdrží nejen samotnou techniku, ale také vzdělávací obsah a metodickou podporu. KHK Ústeckého kraje zajistí odborně vyškoleného pracovníka, který bude mít k dispozici jak technickou, tak metodickou pomoc. Tento komplexní přístup umožní školám technologie plně využívat a zapojit je do každodenní výuky. Virtuální realita se uplatní například ve strojírenství, elektrotechnice či IT, kde žákům umožní procvičovat modelové situace, pracovat s 3D modely nebo se seznamovat s technologiemi v bezpečném prostředí.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Dubaj čeká rekordní zima. Z Prahy do něj letíme nejvýhodněji za roky

Komerční sdělení

Dubaj se opět dostává na dovolenkový vrchol. Pomohly jí k tomu nejen dostupné ceny letenek, ale hlavně kompletní dovolenkové balíčky. Ty před hlavní sezonou stále začínají na ceně od 12 390 Kč....

Vědci našli cestu, jak zpomalit vrásky. Výsledkem je kolagen GlowGEN®

Komerční sdělení

Kolagen je bílkovina, která drží pleť pevnou, vlasy silné a klouby pružné. Problém je, že běžné doplňky mají příliš velké molekuly, které tělo neumí správně využít.

Vidět ostřeji, než byste čekali: Cesta k biometrickým brýlím

Komerční sdělení

Test zraku v ambulanci očního lékaře, návštěva optometristy v oční optice, nebo pokročilé biometrické měření? Každá varianta měření zraku má své klady. Ta poslední ale dokáže otevřít úplně nový svět.

Největší TV na trhu: Hisense UX 116" RGB-MiniLED

Komerční sdělení

Když poprvé spatříte televizi Hisense UX 116" RGB-MiniLED, máte pocit, že se hranice mezi realitou a obrazem smazaly. Tento model není jen televizorem – je to technologický zážitek, který promění...

Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým

Komerční sdělení

Přestože automobilový průmysl čelí výzvám spojeným s automatizací, elektromobilitou a proměnou trhu, zůstává stále jedním z klíčových pilířů české ekonomiky. Některé firmy dokazují, že budoucnost je...

Vidět ostřeji, než byste čekali: Cesta k biometrickým brýlím

Komerční sdělení

Test zraku v ambulanci očního lékaře, návštěva optometristy v oční optice, nebo pokročilé biometrické měření? Každá varianta měření zraku má své klady. Ta poslední ale dokáže otevřít úplně nový svět.

2. října 2025

Cvičit během menstruačního cyklu: jak se sladit s tělem a cítit se líp

Komerční sdělení

Možná jste si všimla, že někdy zvládnete trénink s lehkostí a jindy se vám ani nechce obout boty. Není to otázka motivace, ale hormonů. Pohyb přizpůsobený cyklu vám může dodat energii i ulevit od...

2. října 2025

Řídicí systém Siemens Sinumerik ONE: robot umí obrábět i 3D tisknout

Komerční sdělení

Hybridní šestiosé CNC robotické pracoviště české firmy SinuCraft dokáže díky řídicímu systému Sinumerik ONE nejprve vytisknout složitý tvar, který následně s přesností na desetinu milimetru obrobí.

2. října 2025

Řídicí systém Siemens Sinumerik ONE: robot umí obrábět i 3D tisknout

Komerční sdělení

Hybridní šestiosé CNC robotické pracoviště české firmy SinuCraft dokáže díky řídicímu systému Sinumerik ONE nejprve vytisknout složitý tvar, který následně s přesností na desetinu milimetru obrobí.

2. října 2025

VR brýle žákům přiblíží praxi budoucnosti

Komerční sdělení

Střední průmyslová škola Resslova v Ústí nad Labem převzala deset kusů moderních VR brýlí, které umožní žákům rozšířit výuku odborných předmětů o nové technologie a přiblíží jim praktické dovednosti...

2. října 2025

Jak na rekonstrukci bytu, který chcete pronajímat

Komerční sdělení

Investice do nemovitosti je stále jedním z nejstabilnějších způsobů, jak ochránit peníze před inflací. Hodnota bytu či domu má v dlouhodobém horizontu tendenci růst. Pokud se rozhodnete objekt...

1. října 2025  13:16

Objevte 3 jednoduché triky, jak ušetřit při vytápění

Komerční sdělení

Existuje mnoho způsobů a účinných opatření, jak si ve své domácnosti dopřát ideální teplotu a neutratit mnoho peněz. Přesto se stále dopouštíme zbytečných chyb, kvůli kterým platíme vysoké částky za...

1. října 2025

Uklizeno úplně všude? Nejen podlahy je třeba uklízet, ale také postele

Komerční sdělení

Úklid domácnosti někdy připomíná spíš válečné pole. Usnadněte si práci a získejte nejen čistou domácnost, ale i zdravé vnitřní prostředí, ve kterém se budou cítit skvěle i alergici! Pomůže vám lehký...

1. října 2025

Díky PRE můžete ušetřit na nákladech na vytápění

Komerční sdělení

Vyplatí se vám tepelné čerpadlo? Jedná se o moderní zařízení, které získává energii z okolního prostředí – ze vzduchu, vody nebo země – a přeměňuje ji na teplo pro váš domov. Čekají vás až 60%...

1. října 2025

Podzim jako z pohádky. Jen kousek od Vás – na Lipně

Komerční sdělení

Když se slunce sklání níž a příroda se halí do ohnivých barev, nastává na Lipně jedno z nejkrásnějších období roku. Podzim tu není jen ročním obdobím – je zážitkem pro všechny smysly. V...

1. října 2025

Madisonské mosty v Nové Spirále: rok plný lásky a emocí

Komerční sdělení

Legendární romanci Madisonské mosty v činoherním zpracování si mohou diváci vychutnávat v Nové Spirále na Výstavišti téměř rok a stále téma lásky a hledání sebe sama rezonuje. V hlavních rolích září...

1. října 2025

Slovenské elektrárne dodají „Nekonečnou energii“ vysokohorským chatám

Komerční sdělení

Společnost Slovenské elektrárne Česká republika se od podzimu pustí do rozšiřování osvědčených řešení pro vysokohorské chaty ve Vysokých Tatrách a Krkonoších, aby je bylo možné uplatnit i na dalších...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.