Absolutním vítězem soutěže se stal český pianista Cyril Matyáš, který zvítězil ve druhé věkové kategorii a získal také několik zvláštních ocenění. V jednotlivých kategoriích uspěli vedle českých účastníků také mladí interpreti ze Srbska, Tchaj-wanu, Irska, Chorvatska, Německa a dalších zemí.
V první kategorii, určené pianistům mladším devíti let, získala titul laureátky Emma Poláčková. První místa obsadily také Mia Zorjan ze Srbska a Olivie Komárová z České republiky. Druhé místo připadlo Urinovi Dulguunovi z Mongolska, třetí místa získali Burd Ganbold z Mongolska, Aimee Chen z Finska a Jan Szlachta z Polska.
Ve druhé kategorii, určené desetiletým a jedenáctiletým talentům, zvítězil a titul laureáta získal Cyril Matyáš. Druhá místa obsadili Abhishek Jino z Irska a Tomáš Koubek z České republiky. Třetí místo získaly Anna Martirosian a Sandrine Petrová.
Ve třetí kategorii zvítězila a titul laureátky získala Wei-En Tseng z Tchaj-wanu. Druhá místa připadla Davidu Božićovi ze Srbska a Oleksandře Vodolazové z Německa, třetí místa obsadily Sofie Kozánková a Alžběta Pallasová.
Ve čtvrté kategorii se laureátkou a vítězkou stala Amálie Vlčková. Druhá místa obsadili Klara Magjarević z Chorvatska a Štěpán Novotný z České republiky. Třetí místa získali Mariam Nukradze z Gruzie a Ladislav Šnajberk.
Vedle ocenění v hlavních soutěžních kategoriích udělila porota a pořadatelé také řadu zvláštních cen. Ocenění pro nejmladšího účastníka získala Olivie Komárová. Cenu ředitele Marka Korbélyiho obdržela Inna Michálková a Cenu profesorky Sigrid Lehmstedt získal Cyril Matyáš. Cenu jednatele Městského divadla v Ústí nad Labem Martina Peschíka převzal David Božić.
Nadační fond Magdaleny Kožené ocenil v nejmladší kategorii Emmu Poláčkovou a v soutěži českých účastníků Cyrila Matyáše. Cenu starosty městského obvodu Ústí nad Labem-město Tomáše Kirbse získala Mia Zorjan. Cenu profesorky Evy Randové obdrželi Emma Poláčková a Tomáš Koubek a Cenu senátora Martina Krska získala Wei-En Tseng.
Ocenění EMCY připadlo Klaře Magjarević, Cenu Severočeské filharmonie Teplice převzala Amálie Vlčková, Cenu hejtmana Richarda Brabce získal Štěpán Novotný a Cenu primátora Petra Nedvědického obdržela Olivie Komárová. Zvláštní ocenění pro nejúspěšnějšího českého pedagoga získala Viktorija Kraf Hanžlíková.
Ceny úspěšným soutěžícím předávali také radní Ústeckého kraje Vlastimil Skála a náměstek hejtmana Tomáš Kirbs, který se slavnostního předávání zúčastnil jako starosta centrálního ústeckého obvodu.