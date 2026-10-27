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Virtuosi per musica di pianoforte se uskuteční pod záštitou prezidenta

Komerční sdělení

Adam Znamirovský při zahajovacím koncertu v roce 2025 | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ústí nad Labem bude od 18. do 20. listopadu 2026 hostit již 59. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Do soutěže se zapojí 59 mladých talentů ze 14 zemí světa. Letošní ročník se koná také pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla.

Soutěž slavnostně zahájí ve středu 18. listopadu koncert v Divadle města Ústí nad Labem. Na pódiu se představí absolutní vítězka loňského ročníku Valentýna Ibriqi z České republiky, která společně s orchestrem ústeckého divadla zahraje první větu Koncertu pro klavír a orchestr č. 1 b moll, op. 23 Petra Iljiče Čajkovského. Orchestr povede dirigent Martin Peschík. Součástí zahajovacího večera bude také losování soutěžního pořadí.

Ředitel soutěže Marek Korbélyi společně s týmem ZUŠ Evy Randové, která soutěž pořádá, připravuje vše potřebné pro hladký průběh mezinárodního klání i pobyt jeho účastníků. Soutěž je určena mladým klavíristům do 15 let a vedle samotných soutěžících přivítá také jejich doprovod a mezinárodní odbornou porotu, která letos zasedne v obměněném složení. Mezi novými účastnickými zeměmi jsou například Tchaj-wan, Velká Británie a Afghánistán.

Podpora mladých talentů je podle 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindry Zalabákové důležitou investicí do budoucnosti. Právě mezinárodní soutěže tohoto typu dávají mladým lidem příležitost rozvíjet svůj talent, poměřit své schopnosti s vrstevníky z různých zemí a získávat cenné zkušenosti.

Ve čtvrtek 19. a v pátek 20. listopadu budou následovat soutěžní kola. Výjimkou je první kategorie určená dětem do devíti let, která se hodnotí pouze v jednom kole. Všichni soutěžící musí dodržet stanovený repertoár i časový limit.

Vyvrcholením soutěže bude v pátek 20. listopadu slavnostní vyhlášení výsledků, předání zvláštních cen a koncert vítězů, který se uskuteční v Divadle města Ústí nad Labem.

Virtuosi per musica di pianoforte se tradičně koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a primátora statutárního města Ústí nad Labem. V roce 2026 se k nim připojuje také prezident České republiky Petr Pavel. Soutěž podporují rovněž velvyslanci řady zemí působící v České republice.

Podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na webových stránkách www.virtuosi-ipc.com. Vstupenky na koncerty lze zakoupit prostřednictvím portálu www.vstupenkyusti.cz.

Témata: Ústecký kraj

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