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Vesnicí roku Ústeckého kraje se stalo Blatno

Komerční sdělení

Zlatou stuhu získala obec Blatno | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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V obci Blatno se uskutečnila krajská slavnost soutěže Vesnice roku 2026, během níž byly vyhlášeny výsledky letošního krajského kola. Vyhlášení proběhlo za účasti hejtmana Richarda Brabce, ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové a dalších partnerů.

Soutěž oceňuje obce, které aktivně rozvíjejí veřejný prostor, podporují komunitní život a pečují o své okolí. Za každým oceněním stojí práce lidí, kterým skutečně záleží na místě, kde žijí.

Oceněny byly i další krajské obce za příkladné aktivity.

Blatno je domovem více než šesti stovek obyvatel rozprostřených v osmi místních částech uprostřed nádherné krajiny Krušných hor. Je to místo, kde se daří spojovat úctu k historii s odvahou hledat nové cesty rozvoje a kde za každým úspěchem stojí především lidé, kteří mají svou obec opravdu rádi.

Výjimečnost Blatna spočívá v mimořádně silné komunitě, která se aktivně podílí na životě obce. Obyvatelé společně pečují o krajinu, obnovují drobné sakrální památky, podporují kulturní tradice a vytvářejí pestrý společenský život, který propojuje všechny generace. Významnou roli zde hraje také dobrovolnictví, spolupráce spolků a schopnost proměňovat odvážné nápady ve skutečnost.

Přejeme obci mnoho radosti ze zaslouženého ocenění a štěstí při dalším reprezentování v republikovém finále. Vyhlášení celostátního vítěze jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 proběhne 19. září 2026 v obci Písečná (Pardubický kraj), která v roce 2025 získala hlavní titul.

Výsledky soutěže o Vesnici roku Ústeckého kraje:

Zlatá stuha – Blatno

Modrá stuha – Tisá

Bílá stuha – Panenský Týnec

Oranžová stuha – Hlinná

Zelená stuha – Dobroměřice

Témata: Ústecký kraj

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