Vesnicí roku Ústeckého kraje se stalo Blatno

Soutěž oceňuje obce, které aktivně rozvíjejí veřejný prostor, podporují komunitní život a pečují o své okolí. Za každým oceněním stojí práce lidí, kterým skutečně záleží na místě, kde žijí.
Oceněny byly i další krajské obce za příkladné aktivity.
Blatno je domovem více než šesti stovek obyvatel rozprostřených v osmi místních částech uprostřed nádherné krajiny Krušných hor. Je to místo, kde se daří spojovat úctu k historii s odvahou hledat nové cesty rozvoje a kde za každým úspěchem stojí především lidé, kteří mají svou obec opravdu rádi.
Výjimečnost Blatna spočívá v mimořádně silné komunitě, která se aktivně podílí na životě obce. Obyvatelé společně pečují o krajinu, obnovují drobné sakrální památky, podporují kulturní tradice a vytvářejí pestrý společenský život, který propojuje všechny generace. Významnou roli zde hraje také dobrovolnictví, spolupráce spolků a schopnost proměňovat odvážné nápady ve skutečnost.
Přejeme obci mnoho radosti ze zaslouženého ocenění a štěstí při dalším reprezentování v republikovém finále. Vyhlášení celostátního vítěze jubilejního 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026 proběhne 19. září 2026 v obci Písečná (Pardubický kraj), která v roce 2025 získala hlavní titul.
Výsledky soutěže o Vesnici roku Ústeckého kraje:
Zlatá stuha – Blatno
Modrá stuha – Tisá
Bílá stuha – Panenský Týnec
Oranžová stuha – Hlinná
Zelená stuha – Dobroměřice