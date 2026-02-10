Veletrh v Drážďanech potvrdil zájem o turistické cíle

Největší zájem návštěvníků mířil na typické turistické cíle, tedy hrady, zámky, vyhlídky a rozhledny či historická města, jako jsou Litoměřice, Teplice a Žatec, včetně lázeňské nabídky a wellness.
Další zájem směřoval na turistické okruhy a dálkové trasy, zejména na nabídku destinace Českého Švýcarska. Pro tuto poptávku byl propagován turistický produkt „Hřebenovka“ Českým Švýcarskem, včetně místních služeb, a to i díky materiálům „Zážitky“ nebo „Noviny z Českého Švýcarska“. Poptávka byla také po materiálu s konkrétními turistickými jednodenními výlety po celé této destinaci, včetně Lužických hor. Podobně zpracována je nabídka Krušných hor, která byla na veletrhu velmi populární.
Každý rok stoupá zájem o nabídku kempování pro stany, karavany a obytná auta (tzv. Stellplatzy). Nabídka našeho regionu je přehledně zpracována v samostatné mapě.
Další okruh zájmu byl soustředěn na cyklovýlety. V německé nabídce byl připraven průvodce po Labské stezce 2026, nové cyklotrasy v Českém Švýcarsku, materiál ke cyklostezce Ploučnice, cyklobrožura po Českém středohoří nebo trasy v oblasti Lužických hor a projekt „Za společným dědictvím“.
Součástí prezentace Ústeckého kraje byla také ochutnávka regionálních produktů – pralinek s příchutí chmele, vína nebo cukrovinek z Českého Švýcarska.
Veletrh každoročně navštíví tisíce návštěvníků, jeho obliba neklesá, stejně jako přetrvává zájem o tištěné materiály, ideálně s konkrétními tipy na výlety formou okruhů.
Nabídku České republiky v letošním roce společně s Ústeckým krajem v Drážďanech prezentovaly Liberecký, Karlovarský, Jihočeský, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký kraj, včetně individuální nabídky měst a lázní.