V Litoměřicích začíná jaro. Tržnice Zahrady Čech otevře brány 8. dubna

Čeká vás vše, co k jaru neodmyslitelně patří – od první sadby přes rozkvetlé květiny až po zahradní techniku, nábytek a přírodní produkty. Atmosféru celé akce navíc doplní doprovodný kulturní program zaměřený na podporu mladých talentů.
Jarní etapa Zahrady Čech každoročně přináší široký sortiment pro dům i zahradu –sazenice, cibuloviny, okrasné i užitkové rostliny, nářadí, techniku, hnojiva, postřiky i stylové doplňky. Právě tady si snadno naplánujete celou novou sezónu a zároveň pořídíte vše potřebné na jednom místě. Ať už přemýšlíte o nové bylinkové zahrádce, rozkvetlém záhonu nebo útulném koutku na terase, odnesete si nejen inspiraci, ale také konkrétní nápady a řešení, která snadno proměníte ve skutečnost.
Součástí programu budou i květinové workshopy, během nichž si zájemci pod vedením zkušených floristů vyzkoušejí výrobu sezónních dekorací, věnců na dveře nebo originálních aranžmá na stůl. Domů si odnesete nejen vlastní výrobek, ale také radost z tvořivého procesu a nové nápady pro výzdobu svého domova. To vše zdarma po předložení vaší vstupenky.
Hlavním lákadlem letošního ročníku se stane zážitková expozice „Voňavý příběh“ v pavilonu A, která vás provede jedinečnou smyslovou cestou. Celá instalace odstartuje stylizovanou kavárnou – místem pro krátké zastavení, nadechnutí a naladění na další vjemy. Odtud vás cesta zavede do čtyř pokojíčků, z nichž každý propojí výraznou vůni s konkrétní barvou a emocí. Žlutý pokoj přinese vůni svěžího citronu a nabudí novou energií. Červený pokoj naopak uzemní vůní elegantní růže a dodá pocit smyslnosti a jemnosti. Zelenošedý pokoj provoní čistý eukalyptus, který připomene svěžest čerstvého, jarního vzduchu. Ve fialovém pokoji najdete díky uklidňující levanduli pohodu a prostor pro relaxaci. „Expozice „Voňavý příběh“ je koncipována jako zážitek, který si lidé odnesou především skrze vlastní vnímání. Mohou si vybrat pokoj podle nálady, nebo projít všechny a nechat se překvapit, jak výrazně dokáže vůně proměnit atmosféru,“ uvedla ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Michaela Mokrá.
Letošní rok dodává Tržnici Zahrady Čech ještě další výjimečný rozměr. Podzimní veletrh, který se uskuteční 11. - 16. září, totiž slaví 50. výročí. Oslavy se promítnou do průběhu celého roku. Symbolické velkoformátové číslice „50“ se objeví už během jarní výstavy jako putující prvek celé sezóny. „Do oslav se budou moci zapojit i sami návštěvníci, kteří společně dotvoří číslici květinami, a zanechají tak v letošním ročníku svou osobní stopu. Jubileum chceme připomínat během celé sezóny. Tržnice Zahrady Čech otevírá výstavní rok, a proto oslavy začnou právě tady. Díky zapojení návštěvníků ponese letošní výročí i jejich příběh,“ doplnila Michaela Mokrá.
Abychom vás pohodlně dopravili na Tržnici Zahrady Čech, zařídili jsme kyvadlovou dopravu. Každou půlhodinu pojede autobus z vlakového nádraží Litoměřice horní nádraží a z vlakového nádraží Litoměřice město a autobusového nádraží na výstaviště a zpět.
Zvýhodněné vstupné je již nyní k dispozici online a platí až do posledního dne před výstavou. Více informací i předprodej vstupenek najdete na webu www.mkz-ltm.cz.