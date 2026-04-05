V Libochovicích vás čeká den plný skvělého jídla

Mezi významné libochovické pamětihodnosti náleží mimo zámku původně gotický, po roce 1700 znovu vybudovaný kostel Všech svatých, hřbitovní kostel sv. Vavřince z první čtvrtiny 18. století, řada soch a památkově chráněných domů.
Libochovice jsou lehce dostupné z blízkých měst – Loun, Lovosic, Litoměřic či Roudnice nad Labem. Z nich se do Libochovic dostanete vlakem i autobusem. Nejrychlejší cestu z Prahy představuje dálnice D8 (nedaleký sjezd Litoměřice/Libochovice).
Street Food Festival Libochovice
Po úspěšném prvním ročníku v loňském roce se festival vrací s ještě širší nabídkou prodejců a chutí.
Street Food Festival Libochovice se koná v sobotu 11. dubna 2026 na náměstí 5. května od 10:00 do 18:00 hod. Druhý ročník nabídne street food speciality z celého světa, včetně burgerů, tacos, asijské kuchyně a sladkých dezertů, doplněné o nápoje a jarní atmosféru. Vstup na akci je zdarma, ideální tip pro rodinný výlet
Návštěvníci ochutnají speciality z Indonésie včetně balijského street foodu, tradiční indické pokrmy i pestrou asijskou kuchyni, a to včetně veganských variant, knedlíčků gyoza nebo oblíbeného korejského corndogu. Chybět nebudou latinskoamerické a mexické pokrmy, africká kuchyně ani oblíbené klasiky, jako jsou burgery, trhané maso podávané v bagetě, tortille, americké hot dogy či čerstvé hranolky.
Milovníci sladkého se mohou těšit na makronky a další sladkosti jako jsou španělské churros, americké donuty, palačinky, koláče nebo buchty. Nabídku doplní slané karamely a kuličková zmrzlina. Pro odvážnější návštěvníky budou připraveni také sušení červíci.
K pití bude k dispozici točené pivo, víno a prosecco, oblíbené Ciao Spritz a Lemon Spritz, míchané nápoje, domácí limonády i kvalitní káva včetně speciality s chilli sirupem do kávy či čokolády.
Festival myslí i na rodiny s dětmi s doprovodným programem. Připraven bude skákací hrad, balónky, malování na obličej nebo dětské tetování. Dále výroba odlitků pro děti a fotokoutek a další skvělý doprovodný program - kapela, divadélko a další.
Co je to street food
Jak už z názvu vyplývá, street food znamená „pouliční jídlo“. Pravý street food je doslova výkladní skříní místní gastronomie a dovoluje kuchařům při tvoření skutečnou volnost. V posledních letech se street food stal neodmyslitelnou součástí městské kultury po celém světě. Od pouličních stánků v Bangkoku po food trucky v New Yorku, street food nabízí jedinečnou příležitost ochutnat autentické a inovativní chutě za dostupnou cenu.
Street Food Festivaly
Díky různorodosti a neopakovatelně uvolněné atmosféře jsou street food festivaly úžasným zážitkem. Jejich cílem je přiblížit lidem typická jídla, která se konzumují přímo na ulici. Nabídka bývá opravdu různorodá od sushi, přes tacos, až po hotdogy nebo corndogy a falafel, přičemž na své si přijdou i milovníci zajímavých nápojů. V rámci street food festivalů se totiž ochutnávají také koktejly, limonády, káva nebo pivo. Největším street food festivalem na světě je The Taste of Chicago, kde můžete za doprovodu americké country poznat doslova všechny chutě světa.
Informace o parkování během akce naleznete na webu či facebookové stránce události.
Bohumil Brejžek