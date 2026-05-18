V chomutovské nemocnici se specializují na operace nohy a hlezna

MUDr. Pavel Novák, MBA, se tu dlouhodobě specializuje na operativu nohy a hlezna (oblast od kotníku po prsty).
Koncept oddělení Centra plánované chirurgie ruky a nohy je postaven na úzké odborné profilaci, která umožňuje vnímat problematiku dolní končetiny komplexně – nikoli izolovaně podle jednotlivých diagnóz, ale v anatomických souvislostech i podle celkového stavu pacienta.
„Noha je anatomicky velmi složitá struktura, kde všechno souvisí se vším. Není možné řešit jen jeden viditelný problém, například deformitu palce, bez toho, abychom zohlednili postavení paty, hlezna nebo celkové biomechaniky nohy,“ vysvětluje MUDr. Novák.
Právě komplexní pohled často rozhoduje o úspěchu léčby. V praxi se doktor Novák setkává s pacienty, kteří již podstoupili zákrok, ale jejich obtíže přetrvávají, protože nebyla řešena skutečná příčina problému. „Typickým příkladem je nestabilita hlezna, která velmi často souvisí s postavením paty, které je třeba primárně korigovat. Pokud se neodstraní příčina, operace nemusí fungovat,“ doplňuje.
Centrum plánované chirurgie ruky a nohy v Chomutově staví na modelu, který odpovídá současným světovým trendům – tedy na úzké specializaci jednotlivých lékařů. Každý z nich pokrývá konkrétní oblast, ve které se dlouhodobě zdokonaluje, sleduje nové techniky a rozšiřuje své zkušenosti.
MUDr. Novák se zaměřuje výhradně na oblast nohy a hlezna, od hlezenního kloubu až po prsty. Ročně tak provede přibližně 350 operací různého rozsahu – od miniinvazivních výkonů až po rozsáhlé rekonstrukce. Díky tomuto objemu patří chomutovské pracoviště k nejexponovanějším v republice.
„Aby chirurg zvládl moderní techniky, nestačí jednotlivé výkony provádět jen občas. U některých miniinvazivních operací je potřeba desítek zákroků, než se dostane na úroveň, kdy je skutečně bravurně ovládá. Právě koncentrace výkonů na specializovaném pracovišti je proto zásadní,“ říká MUDr. Novák.
Spektrum výkonů zahrnuje řešení vrozených i získaných deformit, následků úrazů, nestability, poruch šlach, artróz i komplexních poruch postavení nohy. Lékaři využívají jak miniinvazivní, tak otevřené operační techniky, vždy podle konkrétního stavu pacienta.
Na význam specializace upozorňuje i primář ortopedického oddělení MUDr. Jiří Jurča: „Chirurgie ruky a nohy patří mezi nejnáročnější oblasti ortopedie. Právě proto vznikají specializovaná centra, která soustřeďují zkušenosti, moderní technologie i dostatečný počet výkonů, což vede ke zlepšení výsledků léčby.“
Centrum v Chomutově tak nejen zvyšuje dostupnost vysoce specializované péče pro obyvatele Ústeckého kraje, ale díky svému rozsahu a odbornosti má i nadregionální význam. Pacienti sem přichází i z jiných částí České republiky. To činí z pracoviště jedno z klíčových tuzemských center pro chirurgii nohy a hlezna.
1) Srovnávací foto před a po operaci:
Na snímku je levá noha pacientky, která již v minulosti podstoupila operační korekci. Od počátku ale přetrvávala deformita, která se postupem času opětovně zhoršovala a docházelo k podbíhání palce pod druhý prst. Zvyšovala se bolest pod příčnou klenbou. Pro plnou korekci deformity jsme se dohodli na výkonu nejen na palci, ale i na ostatních nártních kostech miniinvazivní technikou. Pro snížení počtu kožních vstupů jsem se rozhodl ponechat původní materiál v kostech. Na pooperačním snímku je zřejmá plná korekce, prsty leží již vedle sebe a bolesti palce ani příčné klenby pacientka nemá. Více než rok od operace funguje bez omezení a bez bolestí operované nohy.
2) Srovnávací foto před a po operaci:
Snímek dolní končetiny pacientky, která přišla s potížemi s plochou nohou na podkladě vývojového patologického spojení kostí. Měla bolesti ve stoje, především v práci. Vzhledem k nálezu a anatomickém terénu jsme se dohodli nad částečným ztužením v oblasti patní kosti. Patologické spojení bylo potřeba přerušit. Výkon byl proveden miniinvazivní frézou pod RTG kontrolou. Pacientka je od výkonu přibližně devět měsíců a zvládá pracovní zátěž.
Přístrojové vybavení pracoviště:
- dva samostatné aseptické operační sály pro kostní operativu
- artroskopické věže pro miniinvazivní výkony
- moderní C-rameno pro intraoperační zobrazování
- sada malých AKU vrtaček a pil včetně prstové pily
- specializované frézy pro perkutánní miniinvazivní operativu nohy
- široké spektrum specializovaného instrumentária pro chirurgii ruky a nohy