Ústecký kraj zná šampiony. V Teplicích rozhodovaly penalty

Na stadionu FK Teplice padlo neuvěřitelných 322 gólů
Sedmý den pokračování krajských finále McDonald’s Cupu přinesl opět pohodovou atmosféru, ideální fotbalové počasí, radost ze hry a také hodně napětí. V úterý 19. května se v rámci postupu z Ústeckého kraje střetlo na stadionu FK Teplice 24 týmů, které ve třech skupinách odehrály dohromady 60 zápasů, během kterých padlo neuvěřitelných 322 gólů. Ústecký kraj se tak spolu s Prahou a Brnem zařadil k nejobsazenějším krajským finále v republice.
Postup na celorepublikové finále si v nejmladší kategorii A zajistila stejně jako loni teplická ZŠ Bílá cesta. V kategorii M, které se účastnily i školy z Karlovarského kraje a která je určená pro malotřídky a menší školy, svou suverénní pozici opět potvrdila ZŠ Kolová, jež se z vítězství radovala už po několikáté v řadě. Informace o postupech a herních pavoucích naleznete na oficiálním webu mcdonaldscup.cz.
Infarktové vyvrcholení a penaltové drama v kategorii B
Obrovské drama se odehrálo ve starší kategorii B. V této části turnaje se představilo celkem 8 elitních týmů, které v 18 zápasech nastřílely 89 gólů. Vyrovnanost se ukázala už v samotných skupinách a naplno vyvrcholila ve vyřazovacích bojích. V semifinále Lovosice přetlačily Ústí nad Labem těsně 1:0 a teplická škola z Maršovské ulice si poradila se Žatcem 2:0. V zápase o bronz pak dominovala Základní škola Ústí nad Labem (Mírová), která porazila Žatec jasně 4:0.
Samotné finále o jediné postupové místo pak nabídlo infarktovou podívanou. Střet mezi ZŠ Antonína Baráka Lovosice a domácí ZŠ Maršovská Teplice sice v základní hrací době gól nepřinesl, ale v následném penaltovém rozstřelu ukázali pevnější nervy lovosičtí hráči, kteří zvítězili 2:1 na penalty.
Výsledné pořadí krajského finále (Kategorie B):
1. ZŠ Antonína Baráka Lovosice
2. ZŠ Maršovská, Teplice
3. ZŠ Mírová, Ústí nad Labem
4. ZŠ Komenského alej, Žatec
5. ZŠ Edisonova, Varnsdorf
6. ZŠ J. Arbesa, Most
7. ZŠ U Nových lázní, Teplice
8. ZŠ Budovatelů, Jirkov
Ambasadoři a hodnoty, které pomáhají i mimo hřiště
I když vyhrát nemohli všichni, z nasazení malých fotbalistů i fotbalistek bylo vidět, že každý si turnaj maximálně užíval.
„Největší motivací pro děti je udělat fotbal tak, aby byl zábavný a aby to děti bavilo. Aby se těšily na další den, na další trénink a aby se mohly zlepšovat,“ říká fotbalová legenda a ambasador McDonald’s Cupu Pavel Nedvěd.
„Když vidím, s jakou vervou děti bojují o každý míč, uvědomuji si, proč McDonald’s Cup děláme. Nejde jen o fotbal, ale o to naučit děti, že vytrvalost a týmová práce se vyplácí. To jsou hodnoty, které jim budou pomáhat i mimo hřiště,“ dodává franšízant patronátní restaurace McDonald’s Martin Ostrý.
Na své dětství spojené s turnajem zavzpomínal také český fotbalový reprezentant a patron projektu Lukáš Provod: „McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky.“
Svátek fotbalu v Ostravě
Krajské šampiony následně čekalo celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostila Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sešly 1. a 2. června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde se kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohly děti těšit i na tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
Více informací o turnaji naleznete na www.mcdonaldscup.cz.