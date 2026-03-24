Ústecký kraj získal ocenění za Digitalizaci pečovatelských služeb

Ústecký kraj byl oceněn v rámci Národní strategie veřejného zadávání České republiky za svůj unikátní projekt „Digitalizace pečovatelských služeb na území Ústeckého kraje“.

Ocenění převzal hejtman Richard Brabec na mezinárodní konferenci Ministerstva pro místní rozvoj ve Fantově sále historické budovy Hlavního nádraží v Praze. | foto: Ústecký kraj

Slavnostní předání proběhlo 19. března 2026 během mezinárodní konference Ministerstva pro místní rozvoj ve Fantově sále historické budovy Hlavního nádraží v Praze.

Ocenění vyzdvihuje nejlepší praxi ve veřejném zadávání a inovativní přístupy veřejných institucí. Ústecký kraj uspěl díky projektu, který zásadním způsobem modernizuje poskytování sociálních služeb a přináší konkrétní přínosy jak klientům, tak poskytovatelům péče.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Potvrzuje, že umíme veřejné zakázky realizovat transparentně, odpovědně a zároveň inovativně. Ukazuje se, že důraz na kvalitu zadávání a promyšlené nastavení podmínek přináší konkrétní výsledky, třeba v podobě úspor, nebo vyšší kvality služeb pro občany,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který ocenění přebíral z rukou ministryně Zuzany Mrázové.

Projekt digitalizace pečovatelských služeb je v rámci České republiky ojedinělý a má potenciál stát se inspirací pro další regiony. Jeho cílem je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytované péče prostřednictvím moderních technologií, zjednodušit administrativu a umožnit lepší plánování a řízení služeb.

Součástí projektu je vývoj nového informačního systému a mobilní aplikace pro pracovníky v terénu, kteří budou moci zaznamenávat úkony přímo u klienta. Díky tomu dojde ke snížení administrativní zátěže a více času bude možné věnovat samotné péči. Systém zároveň umožní lepší komunikaci s rodinami klientů i efektivnější vyhodnocování poskytovaných služeb.

Význam projektu roste i s ohledem na demografický vývoj. Podle dat uvedených v podkladech projektu bude v Ústeckém kraji výrazně přibývat seniorů, a tím i osob odkázaných na pomoc druhých. Digitalizace tak představuje klíčový nástroj, jak zajistit dostupnost a kvalitu péče i do budoucna.

„Nejde jen o technologie. Jde o lidi. Naším cílem je, aby sociální služby byly dostupné, kvalitní a zvládaly rostoucí nároky. Digitalizace pečovatelských služeb pomůže lidem zůstat déle doma, v přirozeném prostředí, a zároveň usnadní práci těm, kteří o ně pečují,“ doplnil hejtman Richard Brabec.

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace a jeho realizace počítá s postupným zaváděním do praxe s plánovaným plným provozem v roce 2027.

Ocenění potvrzuje, že Ústecký kraj patří v oblasti veřejné správy mezi lídry v modernizaci, digitalizaci a inovacích.

