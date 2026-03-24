Ústecký kraj získal ocenění za Digitalizaci pečovatelských služeb

Slavnostní předání proběhlo 19. března 2026 během mezinárodní konference Ministerstva pro místní rozvoj ve Fantově sále historické budovy Hlavního nádraží v Praze.
Ocenění vyzdvihuje nejlepší praxi ve veřejném zadávání a inovativní přístupy veřejných institucí. Ústecký kraj uspěl díky projektu, který zásadním způsobem modernizuje poskytování sociálních služeb a přináší konkrétní přínosy jak klientům, tak poskytovatelům péče.
„Velmi si tohoto ocenění vážím. Potvrzuje, že umíme veřejné zakázky realizovat transparentně, odpovědně a zároveň inovativně. Ukazuje se, že důraz na kvalitu zadávání a promyšlené nastavení podmínek přináší konkrétní výsledky, třeba v podobě úspor, nebo vyšší kvality služeb pro občany,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který ocenění přebíral z rukou ministryně Zuzany Mrázové.
Projekt digitalizace pečovatelských služeb je v rámci České republiky ojedinělý a má potenciál stát se inspirací pro další regiony. Jeho cílem je zvýšit efektivitu a kvalitu poskytované péče prostřednictvím moderních technologií, zjednodušit administrativu a umožnit lepší plánování a řízení služeb.
Součástí projektu je vývoj nového informačního systému a mobilní aplikace pro pracovníky v terénu, kteří budou moci zaznamenávat úkony přímo u klienta. Díky tomu dojde ke snížení administrativní zátěže a více času bude možné věnovat samotné péči. Systém zároveň umožní lepší komunikaci s rodinami klientů i efektivnější vyhodnocování poskytovaných služeb.
Význam projektu roste i s ohledem na demografický vývoj. Podle dat uvedených v podkladech projektu bude v Ústeckém kraji výrazně přibývat seniorů, a tím i osob odkázaných na pomoc druhých. Digitalizace tak představuje klíčový nástroj, jak zajistit dostupnost a kvalitu péče i do budoucna.
„Nejde jen o technologie. Jde o lidi. Naším cílem je, aby sociální služby byly dostupné, kvalitní a zvládaly rostoucí nároky. Digitalizace pečovatelských služeb pomůže lidem zůstat déle doma, v přirozeném prostředí, a zároveň usnadní práci těm, kteří o ně pečují,“ doplnil hejtman Richard Brabec.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace a jeho realizace počítá s postupným zaváděním do praxe s plánovaným plným provozem v roce 2027.
Ocenění potvrzuje, že Ústecký kraj patří v oblasti veřejné správy mezi lídry v modernizaci, digitalizaci a inovacích.