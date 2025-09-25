Ústecký kraj zahájil činnost AI kabinetů na středních školách

Ústecký kraj oficiálně zahájil činnost AI kabinetů, které budou sloužit jako opora učitelům při zavádění umělé inteligence do výuky na středních školách. Nový systém podpory pedagogů navazuje na dlouhodobý krajský projekt Návrat do budoucnosti, jehož cílem je modernizace a digitalizace vzdělávání.

AI kabinety tvoří předmětově zaměřené skupiny vedené AI praktiky – vybranými pedagogy, kteří již umělou inteligenci aktivně používají ve výuce. Ti budou se svými kolegy sdílet zkušenosti, připravovat metodické materiály a poskytovat školení od základní práce s AI až po expertní témata, jako je tvorba vlastních AI asistentů.

„Naši učitelé jsou klíčoví hráči v tom, jak připravíme mladou generaci na budoucnost. AI kabinety jim nabídnou praktickou a odbornou podporu, aby mohli moderní nástroje využívat efektivně, bezpečně a s přínosem pro žáky. Tento projekt nám umožňuje spojit síly napříč školami, sdílet to, co funguje, a posouvat se dál. Ústecký kraj tímto krokem znovu potvrzuje, že je lídrem v oblasti inovací ve vzdělávání,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který se osobně setkal s prvními AI praktiky na půdě krajského úřadu.

AI kabinety vznikají ve spolupráci se středními školami v kraji, přičemž jejich tematické zaměření reflektuje doporučení Studentského parlamentu Ústeckého kraje. V první fázi bude fungovat sedm kabinetů zaměřených na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, matematiku, chemii a fyziku.

Každý kabinet se bude pravidelně scházet – jak prezenčně, tak online – a sdílet ověřené příklady využití AI ve výuce. Metodická podpora, která při tom vzniká, bude průběžně rozšiřována a sdílena napříč školami v regionu. Do budoucna chce kraj systém kabinetů dále rozvíjet a poskytnout inspiraci i dalším regionům České republiky.

Zahájení činnosti AI kabinetů je dalším důležitým milníkem v rámci projektu Návrat do budoucnosti, v jehož rámci již kraj zavádí do škol virtuální realitu a připravil školení v oblasti AI pro pedagogy středních i základních škol. Další součástí projektu je také podpora nadaných studentů a péče o duševní zdraví. Projektem Návrat do budoucnosti se Ústecký kraj profiluje jako lídr v implementaci umělé inteligence do vzdělávání a příklad pro další regiony.

