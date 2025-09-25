Ústecký kraj zahájil činnost AI kabinetů na středních školách

AI kabinety tvoří předmětově zaměřené skupiny vedené AI praktiky – vybranými pedagogy, kteří již umělou inteligenci aktivně používají ve výuce. Ti budou se svými kolegy sdílet zkušenosti, připravovat metodické materiály a poskytovat školení od základní práce s AI až po expertní témata, jako je tvorba vlastních AI asistentů.
„Naši učitelé jsou klíčoví hráči v tom, jak připravíme mladou generaci na budoucnost. AI kabinety jim nabídnou praktickou a odbornou podporu, aby mohli moderní nástroje využívat efektivně, bezpečně a s přínosem pro žáky. Tento projekt nám umožňuje spojit síly napříč školami, sdílet to, co funguje, a posouvat se dál. Ústecký kraj tímto krokem znovu potvrzuje, že je lídrem v oblasti inovací ve vzdělávání,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, který se osobně setkal s prvními AI praktiky na půdě krajského úřadu.
AI kabinety vznikají ve spolupráci se středními školami v kraji, přičemž jejich tematické zaměření reflektuje doporučení Studentského parlamentu Ústeckého kraje. V první fázi bude fungovat sedm kabinetů zaměřených na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, matematiku, chemii a fyziku.
Každý kabinet se bude pravidelně scházet – jak prezenčně, tak online – a sdílet ověřené příklady využití AI ve výuce. Metodická podpora, která při tom vzniká, bude průběžně rozšiřována a sdílena napříč školami v regionu. Do budoucna chce kraj systém kabinetů dále rozvíjet a poskytnout inspiraci i dalším regionům České republiky.
Zahájení činnosti AI kabinetů je dalším důležitým milníkem v rámci projektu Návrat do budoucnosti, v jehož rámci již kraj zavádí do škol virtuální realitu a připravil školení v oblasti AI pro pedagogy středních i základních škol. Další součástí projektu je také podpora nadaných studentů a péče o duševní zdraví. Projektem Návrat do budoucnosti se Ústecký kraj profiluje jako lídr v implementaci umělé inteligence do vzdělávání a příklad pro další regiony.