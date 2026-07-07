Ústecký kraj vyhlašuje Dotační program Obchůdek 2021+

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo vyhlášení V. výzvy Dotačního programu Obchůdek 2021+, v rámci kterého mohou být z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu podpořeny malé prodejny na venkově.
Celková částka určena pro tento program je 3 800 000 korun a jeho účelem je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1 000 obyvatel nebo v obcích do 3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1 000 obyvatel a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna s převahou prodeje potravin, nápojů a tabákových výrobků.
Lhůta pro příjem žádostí bude zkrácena na 14 dní od vyhlášení programu. Schválení žádostí je plánováno na srpen 2026 a podpis smluv s úspěšnými žadateli musí proběhnout nejpozději do konce října letošního roku. Vyplacení dotací se uskuteční nejpozději v říjnu 2026. Dotace bude provozovatelům poskytována v rozmezí od 20 do 100 tisíc korun.