Ústecký kraj vybral dopravce pro pět železničních linek

V nabídkovém řízení uspěly České dráhy s cenou 240,67 koruny bez DPH za vlakový kilometr. Nová patnáctiletá smlouva počítá s nasazením 23 moderních bateriových elektrických jednotek, které cestujícím nabídnou klimatizaci, Wi-Fi, pohodlná sedadla, první třídu nebo velkorysý prostor pro jízdní kola. První vlaky mají vyjet v prosinci 2031.
O zakázku na zajištění regionální železniční dopravy se původně ucházelo šest dopravců. Po posouzení předběžných nabídek a následném jednání s účastníky předložili čtyři dopravci konečné nabídky. Hodnoticí komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku Českých drah, výběr následně schválila Rada Ústeckého kraje.
„Tohle není jen soutěž o to, kdo bude v příštích letech provozovat vlaky. Je to další velký krok k modernizaci železniční dopravy v našem kraji. Bateriové jednotky nám umožní nabídnout moderní elektrickou dopravu i na tratích, kde dnes nejsou troleje. A cestující získají komfort, který od současných vlaků právem očekávají. Chceme, aby lidé měli k dispozici pohodlné a spolehlivé spojení do práce, do škol i za službami a aby pro ně byl vlak přirozenou volbou, ne až poslední možností,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Ústecký kraj stanovil pro nové bateriové elektrické jednotky podrobné požadavky na vybavení a kvalitu cestování. Každý vlak musí nabídnout nejméně 121 míst k sezení, klimatizaci, bezdrátové připojení k internetu a zásuvky 230 V i USB-A a USB-C pro dobíjení elektroniky. Součástí interiéru bude první vozová třída s minimálně osmi sedadly a také tichý oddíl pro cestující, kteří během jízdy upřednostňují klid. Chybět nebudou stolky, odkládací prostory na zavazadla ani elektronický informační systém.
Velký důraz klade kraj na bezbariérovost a přepravu jízdních kol. Každá jednotka musí umožnit přepravu nejméně 12 jízdních kol, dvou dětských kočárků a dvou cestujících na invalidním vozíku. Samozřejmostí bude bezbariérově přístupné WC a vybavení usnadňující nástup cestujících s omezenou schopností pohybu.
Nové dvoučlánkové jednotky budou kombinovat napájení z trolejového vedení s energií uloženou v bateriích. Díky tomu mohou pokračovat v jízdě i na neelektrizovaných tratích. Požadovaný dojezd v bateriovém režimu činí nejméně 80 kilometrů na konci životnosti baterie. Vlaky musí být schopny dosáhnout rychlosti alespoň 160 km/h při napájení z trolejí a 120 km/h při jízdě na baterie.
Soubor Středohorská železnice II zahrnuje provoz na následujících linkách:
- U6: Lovosice – Teplice v Čechách
- U11: Jirkov – Chomutov – Žatec – Louny – Litoměřice – Česká Lípa
- U12: Osek město – Most – Louny – Rakovník
- U52: Ústí nad Labem – Lovosice – Louny – Žatec
- L2: Ústí nad Labem – Děčín – Česká Lípa – Liberec
Nová smlouva počítá s postupným zahájením provozu ve dvou etapách. Od prosince 2031 mají bateriové jednotky vyjet na linkách L2, U12 a U52. Pro první etapu se počítá s 12 soupravami včetně dvou záložních.
O rok později, při změně jízdních řádů v prosinci 2032, se provoz rozšíří také na linky U6 a U11. Celkový počet jednotek vzroste na 23, z toho 19 bude určeno pro pravidelný provoz a čtyři budou záložní. Po plném zahájení provozu se předpokládá roční dopravní výkon přibližně 3,53 milionu vlakokilometrů.
„Bateriové vlaky představují pro náš kraj zajímavé řešení. Při přípravě soutěže jsme ale mysleli také na praktické potřeby cestujících. Proto požadujeme například dostatek prostoru pro jízdní kola, bezbariérový nástup, kvalitní informační systém nebo možnost dobíjení elektroniky. Smlouva nám navíc umožní reagovat na vývoj poptávky a podle potřeby upravovat rozsah dopravy,“ vysvětlil Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro dopravu a silniční hospodářství.
Ústecký kraj usiluje o využití dotační podpory z programu TRANSGov, který je zaměřen na modernizaci vozidel veřejné dopravy. Projekt první etapy, zahrnující linky L2, U12 a U52, uspěl v prvním kole dotační výzvy a postoupil do další fáze přípravy žádosti o podporu. Druhá etapa, zahrnující linky U6 a U11, skončila v prvním kole jako první pod čarou, možnost získání části dotačních prostředků však zůstává otevřená.
Potenciální dotační podpora pro obě etapy může podle podmínek projektu dosáhnout až přibližně 2,85 miliardy korun. Její skutečné přidělení bude záviset na výsledku dotačního řízení a splnění příslušných podmínek.
Nová smlouva má platit od prosince 2031 do prosince 2046. Její předpokládaná hodnota byla při vyhlášení zakázky stanovena na 19,44 miliardy korun bez DPH při započtení maximálního možného rozsahu dopravy. Pro základní rozsah činila předpokládaná hodnota přibližně 14,95 miliardy korun.
Vítězná nabídka Českých drah činí 240,67 koruny bez DPH za vlakový kilometr. Jde o hodnoticí cenu stanovenou podle finančního modelu soutěže. Skutečné platby za provoz budou vycházet ze smluvního způsobu výpočtu a realizovaného rozsahu dopravy.
Ústecký kraj předpokládá dokončení potřebných kroků směřujících k uzavření smlouvy do konce roku 2026.