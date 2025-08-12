Ústecký kraj spustil unikátní 3D model Terezína pro virtuální realitu

Ústecký kraj spustil průlomovou edukativní a propagační aplikaci s trojrozměrným modelem města Terezín, který je nově dostupný pro virtuální realitu. Díky moderním technologiím se návštěvníci i zájemci o historii mohou ponořit do jedinečné atmosféry pevnostního města – a to odkudkoli na světě.

Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci s technologickou společností Yord s.r.o. a zájmovým sdružením Terezín – město změny. Využívá špičkové technologie dronového a laserového skenování, čímž vznikl mimořádně detailní model historického centra města zbavený moderních prvků, jako jsou vozidla, značky či odpadové nádoby. Model tak může sloužit i pro rekonstrukci různých historických období.

„Virtuální model Terezína není jen technologickou atrakcí, ale atraktivním nástrojem pro výuku i propagaci regionu. Umožňuje nám představit unikátní pevnostní město v jeho plné kráse a historii – interaktivní, poutavou a přístupnou formou,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Virtuální realita nabízí uživatelům možnost volného pohybu po městě jak z lidské perspektivy, tak z ptačího pohledu. Kromě prostorového vnímání je aplikace doplněna o patnáct významných lokalit s výkladem v češtině, angličtině a němčině, které doplňují dobové fotografie. Vše je zasazeno do interaktivního studia s mapou Terezína.

„Tato aplikace propojuje historii, technologii a moderní edukaci. Cílíme na školy, turisty i širokou veřejnost, která se o Terezín zajímá. Výhodou je, že model je dostupný kdykoliv a odkudkoliv, což z něj činí skvělý nástroj pro prezentaci nejen města, ale celého Ústeckého kraje,“ doplnil Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Aplikace je určena pro virtuální brýle Meta Quest 2 a vyšší a je volně ke stažení na platformě Meta Store pod názvem „Ústí region“. Kraj do budoucna plánuje rozšiřovat počet zájmových míst a funkcionality modelu.

