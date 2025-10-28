Ústecký kraj spustil program Kreativní vouchery pro veřejný sektor

Ústecký kraj vyhlásil nový dotační program Kreativní vouchery pro veřejný sektor, který podpoří obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, místní akční skupiny a společnosti ve vlastnictví obcí a krajů.

Program je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 a jeho cílem je zvýšit kvalitu služeb veřejného sektoru prostřednictvím spolupráce s odborníky z kulturních a kreativních odvětví.

Kreativní vouchery pro veřejný sektor podpoří následující oblasti kulturních a kreativních odvětví:

• architektura, design nábytku, interiérový design, světelný design

• design služeb (service design, mapy služeb, prototypy, plány implementace atd.)

• UX/UI design

• film, video, televize, hudba, zvuk, fotografie

• grafický design, branding a rebranding

• herní průmysl a gamifikace

• informační a komunikační technologie (návrhy aplikací, multimediální prezentace, VR/AR/MR)

• webdesign a redesign

• kulturní dědictví (nové metody práce s historickými materiály a technologiemi)

• práce s texty (copywriting, social media copywriting, kreativní psaní, marketingový obsah, SEO)

Poskytovatelem těchto služeb může být pouze kreativec registrovaný v Celostátní galerii kreativců, kterou spravuje Ministerstvo kultury.

Žadatelé mohou získat dotaci ve výši 50 000 až 200 000 korun, která pokryje až 85 % uznatelných nákladů. Celková alokace programu činí více než 28 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od 14. října 2025 do 31. července 2026, případně do vyčerpání alokace.

Více informací a podání žádostí ZDE.

