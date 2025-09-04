Ústecký kraj spustil Platební portál: nově lze hradit poplatky online

Od 1. září 2025 mohou občané, obce i příspěvkové organizace v Ústeckém kraji využívat nový Platební portál. Jde o moderní online nástroj, který usnadní a zrychlí úhradu poplatků a správních úkonů bez nutnosti návštěvy úřadu.

Toto jsou komerční sdělení.

Ústecký kraj spustil Platební portál: nově lze hradit poplatky online | foto: Ústecký kraj

„Chceme lidem v kraji usnadnit život. Díky Platebnímu portálu už není potřeba chodit osobně na úřad kvůli platbám, vše je možné zařídit jednoduše z domova,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. „Zavedení této služby je dalším krokem k digitalizaci veřejné správy v našem regionu.“

Platební portál je dostupný na adrese Odkaz. Nabízí možnost platby platební kartou, bankovním převodem i prostřednictvím QR kódu. Každý uživatel má zároveň přístup k přehledu svých realizovaných plateb. Systém je určen nejen občanům, ale i obcím a organizacím, které se mohou snadno registrovat a spravovat své vlastní poplatky či produkty.

„Každá obec či organizace má možnost si v portálu nastavit své vlastní produkty, upravovat je podle potřeby a přizpůsobit tak celý systém svým občanům. Naším cílem je, aby byl portál nejen funkční, ale hlavně uživatelsky přívětivý,“ doplňuje Jan Růžička, člen Rady Ústeckého kraje.

Po registraci obce nebo příspěvkové organizace systém automaticky vygeneruje Smlouvu o poskytování služeb, kterou lze elektronicky podepsat a odeslat zpět provozovateli – tedy Ústeckému kraji. Následně se s uživatelem spojí operátoři kraje a nabídnou pomoc při nastavení konkrétních položek v systému. V případě potřeby je možné domluvit i osobní asistenci přímo na místě.

Služba je navržena jako samostatná platforma, která v současné době není provázaná s Portálem občana nebo jinými účetními systémy. Do budoucna se však počítá s jejím dalším rozvojem a možností propojení.

Více informací naleznete na Odkaz nebo kontaktujte podporu na e-mailu platebni.portal@kr-ustecky.cz.

