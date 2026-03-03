Ústecký kraj spouští projekt energetických center za 78 milionů korun

Ústecký kraj výrazně posiluje podporu městům a obcím v oblasti energetiky a ochrany klimatu. Zastupitelstvo kraje schválilo realizaci projektu „Poradenství pro samosprávy – krajská energetická centra Ústeckého kraje“, který je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Ilustrační foto | foto: Ústecký kraj

Na projekt může kraj čerpat až 78,3 milionu korun.

Kraj chce systematicky podpořit obce při řešení klimaticko-energetických výzev a nastavit funkční a dlouhodobě udržitelný energetický management napříč regionem.

Žadatelem projektu je Ústecký kraj, který realizací a odbornou koordinací pověřil svou příspěvkovou organizaci Energetické centrum Ústeckého kraje. To bude fungovat jako hlavní koordinační a odborné centrum pro řízení celé sítě sdílených energetických manažerů.

„Chceme, aby naše obce měly k dispozici špičkové odborníky, kteří jim pomohou šetřit energii, snižovat náklady a připravovat kvalitní projekty. Energetická soběstačnost a efektivní hospodaření s energiemi jsou dnes klíčové pro stabilitu veřejných rozpočtů,“ říká hejtman Richard Brabec.

Klíčovým prvkem projektu je vytvoření sítě sdílených energetických manažerů, kteří budou přímo spolupracovat s obcemi, dobrovolnými svazky obcí a příspěvkovými organizacemi zřizovanými obcemi. V rámci projektu vznikne 12 pracovních úvazků. Součástí podpory je také zavedení systémů energetického managementu v hodnotě 1 000 korun na budovu. Celkem by mělo být do projektu zapojeno přibližně 300 obecních budov.

„Menší obce si často nemohou dovolit vlastního energetického specialistu. Sdílený model je efektivní řešení. Naším cílem je, aby žádná obec nezůstala bez podpory,“ doplnil hejtman Brabec.

Sdílení energetičtí manažeři budou obcím poskytovat komplexní služby, jako jsou pravidelné konzultace přímo v obcích, zmapování technického stavu obecních budov, identifikace investičních příležitostí a priorit, podpora při zavádění energetického managementu, příprava projektů energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie, pomoc s plněním legislativních povinností, dotační poradenství, zpracování energetických analýz a organizace seminářů a workshopů a sdílení dobré praxe.

Projekt s realizací od ledna 2026 do konce roku 2029 tak přispěje nejen ke snížení energetické náročnosti veřejných budov, ale také ke zvýšení odborné kapacity regionu a lepší připravenosti na budoucí výzvy v oblasti energetiky.

Ilustrační foto

Ústecký kraj spouští projekt energetických center za 78 milionů korun

