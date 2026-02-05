Ústecký kraj přijímá návrhy na Ceny hejtmana

Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje.

Ústecký kraj přijímá návrhy na Ceny hejtmana

Návrhy je možné posílat do těchto kategorií:

  • regionální rozvoj
  • sociální oblast
  • zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
  • věda, výzkum, vzdělávání
  • kultura
  • sport

Návrhy na Cenu hejtmana Ústeckého kraje je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2026 na adresu:

Odbor informatiky a organizačních věcí
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Nominaci je též možné doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo zaslat elektronicky na adresu: epodatelna@kr-ustecky.cz. V případě elektronického podání je nezbytné k dokumentům připojit elektronické podpisy navrhovatele i nominovaného.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotevírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s návrhem na ocenění zašlete formuláře ,,Souhlas a čestné prohlášení nominovaného’' a ,,Souhlas se zpracováním osobních dat navrhovatele’'.

Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení na webu Ústeckého kraje: Odkaz

Témata: Ústecký kraj

Ústecký kraj přijímá návrhy na Ceny hejtmana

