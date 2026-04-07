Ústecký kraj představil analýzu adiktologických služeb

Ústecký kraj ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představil výsledky analýzy dostupnosti a potřeb adiktologických služeb v regionu.

Ústecký kraj představil analýzu adiktologických služeb | foto: Ústecký kraj

Prezentace se uskutečnila za účasti 40 odborníků z oblasti veřejné správy, sociálních služeb a zdravotnictví. Analýzu zpracoval odborný tým Kliniky adiktologie, konkrétně Benjamin Petruželka, Kryštof Hanzlík a Miroslav Barták.

Ústecký kraj dlouhodobě vnímá problematiku závislostí jako významné téma. Zpracování analýzy tak navazuje na krajský strategický dokument, jehož cílem je zajistit stabilní a dostupnou síť adiktologických služeb odpovídající potřebám obyvatel regionu.

Cílem studie bylo komplexně zmapovat dostupnost a potřeby adiktologických služeb v regionu, identifikovat případné nedostatky v jejich síti a navrhnout její optimální podobu. Výzkum se zaměřil nejen na užívání návykových látek a nelátkové závislosti, ale také na kapacity a dostupnost služeb, potřeby jednotlivých cílových skupin včetně dětí a mladistvých a zdravotní dopady závislostního chování.

Z prezentovaných dat vyplývá, že závislostní chování se v regionu týká významné části populace. Výzkum zároveň upozorňuje na proměnu rizikového chování zejména u mladých lidí. Vedle tradičních návykových látek se do popředí dostávají nové formy závislostí, jako je užívání nikotinových výrobků, digitální závislosti nebo nové psychoaktivní látky, a s tím související oblast duševního zdraví.

Závěry studie mimo jiné poukazují na potřebu posilování kapacit adiktologických služeb, zejména v oblasti léčby a resocializace, intenzivnější podpory dětí a mládeže a rozvoje podpory pro osoby se závislostí na alkoholu. Jako významná oblast pro další rozvoj se ukazuje také dostupnost některých specializovaných zdravotních služeb, zejména detoxifikace a substituční léčby.

Kompletní výstupy analýzy včetně podrobných dat a doporučení budou v následujících dnech zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje v sekci Protidrogová politika.

Na vzniku analýzy se podílela celá řada aktérů z regionu – poskytovatelé služeb, zástupci obcí, krajských institucí i odborníci z praxe, kteří sdíleli své zkušenosti v rámci rozhovorů a odborných konzultací.

Výstupy analýzy budou sloužit jako podklad pro další plánování a rozvoj sítě služeb v Ústeckém kraji.

Ústecký kraj představil analýzu adiktologických služeb

Ústecký kraj představil analýzu adiktologických služeb

Ústecký kraj ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představil výsledky analýzy dostupnosti a potřeb adiktologických služeb v regionu.

