Ústecký kraj pořádal konferenci o odborné pomoci traumatizovaným dětem

Odborná konference s názvem „Kořeny a křídla – obnova důvěry prostřednictvím odborné pomoci traumatizovaným dětem“ se uskutečnila na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka.

Odborníci se zaměřili na strategie podpory dětí s traumatickou zkušeností i na komplexní péči v pobytových službách. | foto: Ústecký kraj

Konference se zúčastnili zástupci OSPOD, soudci, přechodní pěstouni, pracovníci doprovázejících organizací i zaměstnanci dětských domovů a výchovných zařízení.

Společným cílem všech účastníků je ochrana a podpora dětí, které si zaslouží bezpečné dětství a naději na lepší budoucnost. Každý z účastníků hraje důležitou roli v životě dětí, které prošly složitými a bolestnými zkušenostmi. Setkání bylo příležitostí nejen k odbornému vzdělávání, ale především k posílení spolupráce mezi všemi, kdo se o tyto děti starají.

Program konference nabídl přednášku klinického psychologa a psychoterapeuta Petra Štěpaníka „Do hlubin duší traumatizovaných dětí“, na kterou navázaly dvě panelové diskuse. Odborníci se zaměřili na strategie podpory dětí s traumatickou zkušeností i na komplexní péči v pobytových službách.

Mezi diskutujícími byli kromě Petra Štěpaníka také Aneta Čermáková (ZDVOP FOD Chomutov), Sofie Wernerová Dimitrovová (DD Krásná Lípa), Lucie Koštial Zpěváková (doprovázející organizace Marsellus), Sava Arabadžiev (SVP a VÚ Pšov) a psycholožky Kristýna Koubová a Kristýna Lištiaková (Centrum Locika).

Účastníci se shodli, že včasná a citlivá odborná pomoc je zásadní pro uzdravení dětí, které prošly traumatickou zkušeností. Konference zároveň přinesla prostor pro sdílení dobré praxe a posílení spolupráce mezi institucemi, které se podílejí na ochraně a podpoře ohrožených dětí.

Ústecký kraj pořádal konferenci o odborné pomoci traumatizovaným dětem

Odborná konference s názvem „Kořeny a křídla – obnova důvěry prostřednictvím odborné pomoci traumatizovaným dětem" se uskutečnila na Krajském úřadu Ústeckého kraje. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka.

