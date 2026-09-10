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Ústecký kraj pokračuje v zavádění umělé inteligence do středních škol

Komerční sdělení

Ústecký kraj pokračuje v zavádění umělé inteligence do středních škol | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Ústecký kraj pokračuje v modernizaci středního školství. Po rozjezdu úspěšného projektu Návrat do budoucnosti připravuje další významný krok v zavedení umělé inteligence (AI), virtuální reality (VR) a hybridní výuky do středních škol v celém regionu.

Zastupitelstvo kraje schválilo projektový záměr, jehož celkové náklady mohou dosáhnout až 212 milionů korun.

Projekt Zavádění nástrojů AI do výuky na středních školách Ústeckého kraje má být předložen do připravované výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace. Kraj plánuje žádost podat v listopadu 2026, realizace projektu je předpokládána od ledna 2027 do července 2029. Z evropských prostředků by mohlo být hrazeno až 85 procent nákladů, tedy přibližně 180 milionů korun.

Až 51 moderních učeben

Projekt počítá se zapojením až 51 středních škol a Datového centra Ústeckého kraje. V maximální variantě vznikne 51 modernizovaných hybridních učeben a 31 škol získá vybavení pro výuku ve virtuální realitě.

Významnou část projektu představuje vzdělávání pedagogů. Učitelé projdou třemi úrovněmi vzdělávání v oblasti AI a vzniknou také AI kabinety pro jednotlivé předměty a obory. Kraj počítá rovněž s novými profesními rolemi – 50 AI praktiky a 51 AI ambasadory, kteří budou pomáhat s využíváním umělé inteligence přímo ve školách.

Technologie mají pomoci učitelům i žákům

AI a VR mají přinést do výuky více možností pro personalizované vzdělávání, praktické simulace a hybridní či vzdálenou výuku. Umělá inteligence zároveň může pedagogům pomoci s některými administrativními činnostmi a uvolnit jejich kapacitu pro práci se žáky.

Projekt předpokládá také 1 121 AI licencí, více než deset metodických výstupů a AI asistentů a přibližně 60 vzdělávacích akcí.

Témata: Ústecký kraj

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