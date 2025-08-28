Ústecký kraj pokračuje v digitalizaci středních škol

Tentokrát se modernizace dočkaly Gymnázium Teplice, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice a Střední škola stavební a strojní Teplice.
Celková investice do projektu činí 101 milionů korun, přičemž dotace z evropských fondů a státního rozpočtu pokryla 72,2 milionu korun. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky, podpora odborného vzdělávání i zajištění rovného přístupu ke vzdělání pomocí moderních technologií.
„Investice do digitální infrastruktury našich škol je investicí do budoucnosti regionu. Díky této modernizaci budou školy lépe vybaveny, bezpečnější a připravené na výzvy současného světa,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Součástí třetí etapy projektu byla komplexní obnova a modernizace vnitřní sítě škol. Jednalo se například o:
- pořízení serverů, diskových polí a switchů,
- instalaci moderních wifi přístupových bodů a firewallů,
- vybudování nové strukturované kabeláže,
- dodávku softwaru i potřebných instalačních, konfiguračních a projekčních služeb.
Díky těmto změnám mohou školy efektivně využívat moderní online nástroje, vysokorychlostní připojení k internetu a zavádět inovativní metody výuky včetně distanční a hybridní formy vzdělávání.
Projekt byl podpořen v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně z prioritní osy 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury.