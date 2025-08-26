Ústecký kraj podpořil péči o vážně nemocné děti

Hospic sv. Štěpána vybuduje pobytové zařízení s šesti lůžky pro děti a mládež s nepříznivou diagnózou, nejčastěji vyžadující paliativní péči. Hejtman Richard Brabec dal podpisem memoranda najevo podporu těchto služeb a přislíbil rozšíření služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
„Paliativní péče je velmi důležitá, a proto jsme rádi, že můžeme tento projekt podpořit,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Pobytové zařízení s proškoleným sociálním i zdravotním personálem vznikne v rámci projektu podpořeného Nadací rodiny Vlčkových, který umožnil odkup a rekonstrukci objektu, kam bude služba přemístěna. Nové prostory nabídnou kromě samotných lůžek i hernu, vyučovací třídy, fyzioterapeutické zázemí a prostory pro rodiče a rodinné příslušníky.
Hospic sv. Štěpána aktuálně poskytuje odlehčovací službu s kapacitou 10 lůžek pro osoby starší 18 let. Pro mladší klienty poskytuje dosud pouze terénní formu služby. Na základě dlouhodobé spolupráce s odbornými institucemi, a také díky monitorování potřeb rodin v regionu, hospic identifikoval zásadní nedostatek pobytových služeb pro děti s vážným onemocněním. Z analýzy potřeb vyplynulo, že 10 až 20 rodin ročně v dojezdové vzdálenosti od Litoměřic akutně potřebuje možnost krátkodobé pobytové péče o dítě. To umožní rodičům či pečujícím osobám alespoň dočasnou úlevu.