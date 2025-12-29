Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Péče o duševní zdraví učitelů i žáků je klíčová pro efektivní výuku, pozitivní třídní klima a prevenci vážnějších obtíží. Ústecký kraj proto navázal na výsledky výzkumného šetření duševní pohody pedagogů a v prosinci uspořádal interaktivní workshop zaměřený na psychohygienu a podporu duševní pohody.

Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů | foto: Ústecký kraj

Účastníci získali praktické nástroje a metody, které pomohou dlouhodobě udržet vlastní duševní pohodu a zároveň podpořit zdravé prostředí pro žáky a studenty.

Co bylo součástí programu?

  • Prevence stresu a syndromu vyhoření.
  • Jednoduché psychohygienické postupy využitelné v každodenní praxi.
  • Sdílení zkušeností ze školního prostředí.
  • Přehled dostupných podpůrných služeb a kontaktů pro náročnější období.

Workshop poskytl bezpečný prostor pro zastavení, načerpání energie a osvojení technik, které pomáhají zvládat náročné situace. Protože péče o duševní zdraví začíná u nás samotných. Ústecký kraj bude i nadále podporovat aktivity zaměřené na prevenci stresu a posilování duševní pohody pedagogů i žáků.

