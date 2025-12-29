Ústecký kraj podpořil duševní pohodu pedagogů

Komerční sdělení
Účastníci získali praktické nástroje a metody, které pomohou dlouhodobě udržet vlastní duševní pohodu a zároveň podpořit zdravé prostředí pro žáky a studenty.
Co bylo součástí programu?
- Prevence stresu a syndromu vyhoření.
- Jednoduché psychohygienické postupy využitelné v každodenní praxi.
- Sdílení zkušeností ze školního prostředí.
- Přehled dostupných podpůrných služeb a kontaktů pro náročnější období.
Workshop poskytl bezpečný prostor pro zastavení, načerpání energie a osvojení technik, které pomáhají zvládat náročné situace. Protože péče o duševní zdraví začíná u nás samotných. Ústecký kraj bude i nadále podporovat aktivity zaměřené na prevenci stresu a posilování duševní pohody pedagogů i žáků.