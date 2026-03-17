Ústecký kraj podpoří začínající podnikatele. Nabízí až 200 tisíc

Program je určen malým začínajícím podnikatelům – fyzickým osobám podnikajícím (OSVČ) s trvalým pobytem a sídlem v Ústeckém kraji i právnickým osobám se sídlem v kraji. Podmínkou je, že podnikatelské oprávnění k předmětu činnosti získali poprvé v roce 2025 nebo 2026.
Žádosti bude možné podávat od 17. března do 20. dubna 2026. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 tisíc korun, maximálně lze získat 200 tisíc korun. Poskytnutá podpora může pokrýt nejvýše 70 procent celkových uznatelných nákladů projektu, zbývajících 30 procent musí žadatel uhradit z vlastních zdrojů.
Dotaci lze využít na investiční i neinvestiční náklady, které vzniknou nejdříve od 1. ledna 2026 a přímo souvisejí s realizací projektu. Podporováno je například pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, pracovního vybavení, nářadí či materiálu. Finanční prostředky mohou směřovat také na technické zhodnocení stávajících strojů, stavební rekonstrukce a opravy provozoven nebo na zajištění publicity, například tvorbu webových stránek a propagačních materiálů. Režijní a administrativní výdaje lze hradit maximálně do výše 20 procent uznatelných nákladů.
Naopak z dotace nelze hradit mzdy a odvody, odměny členů orgánů společností, nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, pořízení pozemků a budov či silničních vozidel. Podpora se nevztahuje ani na leasing, splátky úvěrů, pojištění, daně, pokuty, sankce nebo výdaje na přípravu samotné žádosti. Dotaci není možné použít ani na úhradu DPH.
Základní maximální délka realizace projektu je stanovena na 12 měsíců. U investičních projektů vyžadujících rozhodnutí správních orgánů, například kolaudační souhlas, může realizace trvat až 24 měsíců. Projekt musí být zahájen v průběhu roku 2026, udržitelnost všech podpořených projektů je stanovena na 24 měsíců od jejich ukončení.
Formulář žádosti a povinné přílohy jsou k dispozici na webu kraje v sekci Dotace. Podání probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím Portálu dotací a služeb Ústeckého kraje, přístupného také přes Portál občana.