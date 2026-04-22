Ústecký kraj podpoří pošty v malých obcích

Dotační program je určen obcím do 3 000 obyvatel, příspěvkovým organizacím, obecním firmám i podnikatelům, kteří provozují pobočku Pošty Partner. Celková alokace činí 6,89 milionu korun.
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou obce s maximálně 3 000 obyvateli, jejich příspěvkové organizace či společnosti ve 100% vlastnictví obce, a dále podnikatelé provozující poštu Partner v těchto obcích.
Výše dotace se liší podle typu žadatele – obce mohou získat podporu od 30 000 do 100 000 Kč, podnikatelé pak od 15 000 do 30 000 Kč. Dotace pokrývá maximálně 70 % uznatelných nákladů a bude poskytována v režimu ex-ante. Dotaci lze použít na částečné krytí výdajů spojených s provozováním pošty Partner.
Žádosti bude možné elektronicky podávat během června 2026. Projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku a závěrečné zprávy včetně finančního vypořádání je nutné předložit do 1. března 2027.