Ústecký kraj otevřel transparentní účet. Pomozme společně Chřibské

Účet číslo 22229922/0800 je otevřený u České spořitelny. Kraj do něj okamžitě vložil 200 000 Kč jako základní pomoc a zároveň vyzval veřejnost, firmy i instituce, aby se přidaly. Vybrané peníze budou určeny na pomoc rodině zesnulého zaměstnance úřadu, zraněným lidem a případně na související potřeby po dohodě s městem Chřibská.
„To, co se stalo v Chřibské, nás hluboce zasáhlo. V tuto chvíli nesmíme zůstat lhostejní. Pomozme společně lidem, kteří zažili obrovské trauma. Každý příspěvek může znamenat rozdíl v léčbě, v zajištění rodiny, v pocitu, že v tom nejsou sami,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Transparentní účet je veřejnosti plně přístupný. Každý může sledovat, jaké dary přicházejí a jak jsou využívány. Dárci si mohou vyžádat potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely. Účet bude aktivní do 31. března 2026.