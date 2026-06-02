Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ústecký kraj otevřel Integrované výcvikové centrum

Komerční sdělení
Ústecký kraj slavnostně otevřel nové Integrované výcvikové centrum v Mostě.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Fotogalerie2

Integrované výcvikové centrum v Mostě | foto: Ústecký kraj

Vzniklo v rámci projektu Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji, který je zaměřen na modernizaci terénních sociálních služeb, podporu domácí péče, vzdělávání pracovníků i využití nových technologií v každodenní praxi.

Nové centrum sídlí při Městské správě sociálních služeb v Mostě, příspěvkové organizaci, v Barvířské ulici. Sloužit bude především k praktickému nácviku péče v domácím prostředí, práci s kompenzačními a asistivními pomůckami, vzdělávání pracovníků pečovatelských služeb a také k podpoře rodinných a neformálních pečujících.

Při jeho slavnostním otevření byl náměstek hejtmana Jiří Kulhánek, primátor Mostu Marek Hrvol, náměstkyně primátora Markéta Stará a ředitel MSSS Most Luboš Trojna.

„Pečovatelská služba je jedním ze základních pilířů sociální péče v kraji. Umožňuje lidem zůstávat co nejdéle doma, ve známém prostředí, mezi svými blízkými. Právě proto potřebujeme podporovat nejen profesionální pečovatele, ale také rodiny, které se o své blízké starají každý den. Integrovaná výcviková centra, která v rámci projektu otevřeme, jsou přesně těmi místy, kde můžeme pomáhat prakticky, srozumitelně a tam, kde je to skutečně potřeba,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Kulhánek.

Mostecké centrum je jedním z pěti integrovaných výcvikových center, která v rámci projektu vznikají v Ústeckém kraji. Další budou v Chomutově, Podbořanech, Jiříkově a České Kamenici. Jejich cílem je vytvořit dostupná místa, kde si pracovníci pečovatelských služeb i rodinní pečující budou moci bezpečně vyzkoušet situace, se kterými se běžně setkávají v domácí péči.

Centrum v Mostě bude vybaveno tak, aby co nejvíce připomínalo běžné domácí prostředí. Využívat se zde budou například pomůcky pro manipulaci s osobou se sníženou soběstačností, polohovací vybavení, pomůcky do koupelny a na WC, vybavení pro prevenci dekubitů nebo asistivní technologie. Díky spolupráci s Městskou správou sociálních služeb v Mostě bude možné do nácviku promítnout také praktické zkušenosti z každodenního poskytování sociálních služeb.

„Modernizace sociálních služeb neznamená jen pořízení nového softwaru nebo technologií. Znamená také to, že lidem v přímé péči dáme lepší podmínky, více jistoty a možnost si důležité postupy vyzkoušet. Technologie mají péči podporovat, nikoli nahrazovat. Cílem je méně administrativy, lepší plánování a více času na samotného člověka,“ doplnil hejtman Richard Brabec.

Projekt Digitalizace pečovatelských služeb v Ústeckém kraji je financován z Operačního programu Spravedlivá transformace. Jeho celkový rozpočet činí 230 milionů korun a realizace probíhá od října 2023 do září 2027. Do projektu je zapojeno 38 pečovatelských služeb v Ústeckém kraji a zprostředkovaně přibližně 500 pracovníků těchto služeb.

Významnou součástí projektu je také vývoj softwaru ePéče, který má pomoci s plánováním, evidencí úkonů, organizací práce v terénu, komunikací s rodinami klientů i s lepším využíváním dat pro řízení sociálních služeb. Partnerem projektu je Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Projekt reaguje na dlouhodobé výzvy v sociální oblasti, zejména na stárnutí obyvatel, rostoucí potřebu podpory domácí péče, administrativní zátěž poskytovatelů služeb i potřebu efektivnějšího plánování sociálních služeb v území.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Čas na Obertauern: euforie mezi vrcholy, horskými pastvinami a jezery

Komerční sdělení
Obertauern - horská jezera Mirja Geh

Když v údolí stoupají teploty, je nejvyšší čas vyrazit – nad hranici každodenního života, do světa čistého horského vzduchu, chladivých nocí a nedotčené přírody. Obertauern a okolní obce vás zvou k...

České Kamenici a Kamenickému Šenovu bude vládnout železniční nostalgie

Komerční sdělení
V České Kamenici uskuteční Železniční festival – Kavalkáda historických...

Milovníci železnice, historie i rodinných výletů se mohou těšit na mimořádnou událost.

Češi s Portu investují na důchod i na budoucnost dětí

Komerční sdělení

Investování je dnes již běžně dostupné pro každého bez ohledu na bohatství i odborné znalosti. Svůj podíl na tom má i investiční platforma Portu, se kterou své peníze zhodnocuje již více než 240...

2. června 2026

Klíšťata či asistovaná reprodukce – životní pojištění se mění

Komerční sdělení
K odbornici prosím popisek Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního...

Zdravotní prevence je základ. Jak si ale krýt záda v případně nečekaných problémů? Řešením může být životní pojištění. To už dnes dokáže pružně reagovat na situace, které lidé skutečně řeší v...

2. června 2026

Ústecký kraj otevřel Integrované výcvikové centrum

Komerční sdělení
Integrované výcvikové centrum v Mostě

Ústecký kraj slavnostně otevřel nové Integrované výcvikové centrum v Mostě.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Komerční sdělení
Chata Emil Zátopek: Krásné ubytování na vrcholu Beskyd

Objevte kouzlo Chaty Emil Zátopek – Maraton na Lysé hoře. Nabízí stylové ubytování, vynikající gastronomii a jedinečné výhledy na krásy Moravskoslezských Beskyd.

2. června 2026

4 tipy, jak ušetřit každou kapku

Komerční sdělení
4 tipy, jak ušetřit každou kapku

Voda nás provází od samého počátku života na Zemi, ale až v posledních několika málo desetiletích si začínáme uvědomovat její důležitost. Hospodaření s vodou zaznamenalo v nedávné době převratné...

1. června 2026

Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Komerční sdělení
Akademie techniky a řemesel ukáže dětem cestu k budoucímu povolání

Akademie techniky a řemesel přiblíží žákyním a žákům posledních ročníků základních škol technické obory, řemeslo i vědecké disciplíny tak, aby je nadchly a motivovaly k dalšímu studiu.

1. června 2026

Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Komerční sdělení
Trápí vás fibromy? Tyto neškodné výrůstky lze ošetřit i doma

Objevili jste na krku či v podpaží drobný výrůstek tělové barvy? Pravděpodobně jde o fibrom. Tyto nezhoubné kožní útvary sice nejsou nebezpečné, ale dokážou esteticky potrápit nebo překážet při...

1. června 2026

Patnáct let jistoty

Komerční sdělení
Patnáct let jistoty

Když pojištění není jen smlouva, ale skutečná pomoc.

1. června 2026

6 důvodů, proč se zloději nevyplatí ukrást ebike s pohonem Bosch

Komerční sdělení
Elektrokola s motory Bosch mají vícestupňovou digitální ochranu proti krádeži....

Moderní elektrokola nejsou levná. O to větší zájem je, aby byla chráněna proti odcizení.

1. června 2026

Participativní rozpočet pro náš obvod 2026 - hlasujte do konce června

Komerční sdělení

V Moravské Ostravě a Přívoze probíhá už 7. ročník participativního rozpočtu Náš obvod. Oživena bude jedna ze čtyř občany navržených lokalit – ta, která získá v hlasování nejvíce hlasů. Hlasujte na...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.