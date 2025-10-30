Ústecký kraj opět spojil odborníky v oblasti prevence

Odborná konference Duševní zdraví na dosah IV se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje. Konference byla zaměřena na primární prevenci rizikového chování a podporu duševního zdraví ve školách.

Odborníci se sešli na Krajském úřadu Ústeckého kraje

Konference se již tradičně stává klíčovým setkáním odborníků, pedagogických pracovníků, zástupců neziskových organizací i státní správy.

„Děkuji všem, kteří přišli na čtvrté pokračování této odborné konference. Jsem moc ráda, že vnímáte problematiku duševního zdraví ve školách i celé společnosti, a velmi si vážím vaší práce. Těší mě také, že už máme na všech školách v Ústeckém kraji metodiky prevence a že v současné době již všichni buď dostudovali, studují, nebo začali získávat potřebné vzdělání v tomto oboru. I díky tomu se můžeme posouvat dál – a já vám za to moc děkuji,“ uvedla při zahájení konference 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jindra Zalabáková.

Během celého dne se účastníci mohli inspirovat odbornými příspěvky předních specialistů z oblasti psychiatrie, školní psychologie, krizové intervence i výzkumu. Mezi hlavními řečníky vystoupil Jakub Albrecht, který upozornil na alarmující nárůst duševních obtíží u dětí a mladistvých, Richard Braun se zaměřil na proměnu dětské populace a nové výzvy pro školní psychology.

Významným bodem programu bylo také představení výsledků výzkumného šetření duševní pohody pedagogů v Ústeckém kraji, které realizovala společnost Anreva Solution. Krizové intervenci ve školách se věnoval Petr Hampacher.

Konference nabídla i praktický rozměr – v odpoledním bloku proběhlo pět tematických workshopů. Součástí akce byla také prezentace dvaceti organizací, které nabídly své služby školám v oblasti prevence. Účastníci tak měli možnost navázat nové kontakty, získat metodické materiály a domluvit spolupráci pro své školy

30. října 2025

