Ústecký kraj ocenil osobnosti lidové kultury a obnovy památek

V prostorách Regionálního muzea v Teplicích se uskutečnilo slavnostní předávání ocenění Zlatý džbánek a Zlaté cimbuří, které Ústecký kraj uděluje za mimořádný přínos v oblasti uchování lidové kultury a obnovy kulturních památek.

Ústecký kraj předal ocenění Zlatý Džbánek a Zlaté cimbuří. | foto: Ústecký kraj

„Ústecký kraj je bohatý na historii, tradice i památky. Aby tyto hodnoty nezůstaly jen v učebnicích, potřebujeme lidi, kteří jim vdechují život. Dnešní ocenění je výrazem úcty k těm, kteří svou prací a talentem uchovávají kulturní dědictví našeho regionu,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Vlastimil Skála.

Ocenění Zlatý džbánek

Za mimořádný přínos v oblasti tradiční lidové kultury letos ocenění získaly:

Jiřina Šustrová – výrazná osobnost lidových řemesel z mikroregionu Podřipsko, autorka Podřípského betlému a propagátorka tradičních technik, jako je zpracování kukuřičného šustí či výroba vizovického pečiva.

Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa – aktivní nositel české lidové kultury, který více než 35 let obnovuje tradice, pořádá tvořivé dílny a reprezentuje kraj na domácích i zahraničních festivalech.

Ocenění Zlatý džbánek vyrobil český sklář Zdeněk Kunc z Nového Boru.

Ocenění Zlaté cimbuří

V kategorii „Obnova kulturní památky“ rozhodovala veřejnost. Ocenění získaly:

  • 1. místo: Statutární město Chomutov – za obnovu oltářního obrazu v jezuitské koleji s kostelem sv. Ignáce.
  • 2. místo: Město Krupka – za rekonstrukci kaple sv. Wolfganga, součásti Hornické krajiny Krupka (UNESCO).
  • 3. místo: Sněžana Veverková – za obnovu sklářského domu v obci Chřibská.

Ocenění Zlaté cimbuří vyrobili manželé Kantovi ze společnosti Skloart z Lubence.

