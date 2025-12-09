Ústecký kraj ocenil osobnosti lidové kultury a obnovy památek

„Ústecký kraj je bohatý na historii, tradice i památky. Aby tyto hodnoty nezůstaly jen v učebnicích, potřebujeme lidi, kteří jim vdechují život. Dnešní ocenění je výrazem úcty k těm, kteří svou prací a talentem uchovávají kulturní dědictví našeho regionu,“ uvedl radní pro kulturu a památkovou péči Ústeckého kraje Vlastimil Skála.
Ocenění Zlatý džbánek
Za mimořádný přínos v oblasti tradiční lidové kultury letos ocenění získaly:
Jiřina Šustrová – výrazná osobnost lidových řemesel z mikroregionu Podřipsko, autorka Podřípského betlému a propagátorka tradičních technik, jako je zpracování kukuřičného šustí či výroba vizovického pečiva.
Folklorní soubor Dykyta Krásná Lípa – aktivní nositel české lidové kultury, který více než 35 let obnovuje tradice, pořádá tvořivé dílny a reprezentuje kraj na domácích i zahraničních festivalech.
Ocenění Zlatý džbánek vyrobil český sklář Zdeněk Kunc z Nového Boru.
Ocenění Zlaté cimbuří
V kategorii „Obnova kulturní památky“ rozhodovala veřejnost. Ocenění získaly:
- 1. místo: Statutární město Chomutov – za obnovu oltářního obrazu v jezuitské koleji s kostelem sv. Ignáce.
- 2. místo: Město Krupka – za rekonstrukci kaple sv. Wolfganga, součásti Hornické krajiny Krupka (UNESCO).
- 3. místo: Sněžana Veverková – za obnovu sklářského domu v obci Chřibská.
Ocenění Zlaté cimbuří vyrobili manželé Kantovi ze společnosti Skloart z Lubence.