Ústecký kraj ocenil nejlepší středoškoláky roku 2026

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vítězové převzali diplomy a ceny z rukou 1. náměstkyně hejtmana Jindry Zalabákové.
Soutěž byla určena žákům středních škol a konzervatoří na území Ústeckého kraje. Studenti byli nominováni ve třech kategoriích: Společenská odpovědnost, Kultura a umění a Vzdělávání a inovace. Cílem soutěže je ocenit mladé lidi, kteří svými aktivitami přesahují běžný rámec školní výuky, rozvíjejí svůj talent a zároveň inspirují své okolí.
„Ústecký kraj má mnoho talentovaných, aktivních a cílevědomých studentů. Tato soutěž ukazuje, že mladí lidé se zajímají o své okolí, dokážou přicházet s novými nápady, věnují se dobrovolnictví, kultuře, vědě i inovacím. Je důležité, abychom jejich úsilí viděli, oceňovali a podporovali,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.
Výsledky soutěže Středoškoláci Ústeckého kraje 2026
Společenská odpovědnost
1. místo: Veronika Průšová, Gymnázium dr. Šmejkala Ústí nad Labem
2. místo: Ondřej Fuchs, SPŠ a SOŠ Gas Most
3. místo: Josef Pospíšil, OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec
Kultura a umění
1. místo: Marie Dynterová, Gymnázium Jateční Ústí nad Labem
2. místo: Zuzana Čechová, Gymnázium Teplice
3. místo: Anna Štětková, SOŠ Litvínov–Hamr
Vzdělávání a inovace
1. místo: Jonáš Neruda, Gymnázium Litoměřice
2. místo: Martin Černý, Gymnázium Teplice
3. místo: Petr Krátký, SŠ lodní Děčín
O vítězích rozhodovala odborná porota složená ze zástupců Ústeckého kraje, Studentského parlamentu Ústeckého kraje, Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. Porota hodnotila především rozsah, náročnost a výjimečnost aktivit, jejich společenský přínos, originalitu, odbornou úroveň a přesah nad běžné školní povinnosti.
Ocenění studenti získali hodnotné dary. Za první místo obdrželi mobilní telefon Apple iPhone 17, za druhé místo tablet Apple iPad 11" 128GB WiFi 2025 a za třetí místo sluchátka Apple AirPods 4.