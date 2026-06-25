Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ústecký kraj ocenil nejlepší středoškoláky roku 2026

Komerční sdělení

Fotogalerie3

Vítězové kategorie Společenská odpovědnost | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Ústecký kraj vyhlásil výsledky soutěže Středoškoláci Ústeckého kraje 2026, která oceňuje žáky středních škol a konzervatoří za mimořádné aktivity, talent a společenský přínos.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje. Vítězové převzali diplomy a ceny z rukou 1. náměstkyně hejtmana Jindry Zalabákové.

Soutěž byla určena žákům středních škol a konzervatoří na území Ústeckého kraje. Studenti byli nominováni ve třech kategoriích: Společenská odpovědnost, Kultura a umění a Vzdělávání a inovace. Cílem soutěže je ocenit mladé lidi, kteří svými aktivitami přesahují běžný rámec školní výuky, rozvíjejí svůj talent a zároveň inspirují své okolí.

„Ústecký kraj má mnoho talentovaných, aktivních a cílevědomých studentů. Tato soutěž ukazuje, že mladí lidé se zajímají o své okolí, dokážou přicházet s novými nápady, věnují se dobrovolnictví, kultuře, vědě i inovacím. Je důležité, abychom jejich úsilí viděli, oceňovali a podporovali,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková.

Výsledky soutěže Středoškoláci Ústeckého kraje 2026

Společenská odpovědnost

1. místo: Veronika Průšová, Gymnázium dr. Šmejkala Ústí nad Labem
2. místo: Ondřej Fuchs, SPŠ a SOŠ Gas Most
3. místo: Josef Pospíšil, OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec

Kultura a umění

1. místo: Marie Dynterová, Gymnázium Jateční Ústí nad Labem
2. místo: Zuzana Čechová, Gymnázium Teplice
3. místo: Anna Štětková, SOŠ Litvínov–Hamr

Vzdělávání a inovace

1. místo: Jonáš Neruda, Gymnázium Litoměřice
2. místo: Martin Černý, Gymnázium Teplice
3. místo: Petr Krátký, SŠ lodní Děčín

O vítězích rozhodovala odborná porota složená ze zástupců Ústeckého kraje, Studentského parlamentu Ústeckého kraje, Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. Porota hodnotila především rozsah, náročnost a výjimečnost aktivit, jejich společenský přínos, originalitu, odbornou úroveň a přesah nad běžné školní povinnosti.

Ocenění studenti získali hodnotné dary. Za první místo obdrželi mobilní telefon Apple iPhone 17, za druhé místo tablet Apple iPad 11" 128GB WiFi 2025 a za třetí místo sluchátka Apple AirPods 4.

Témata: Ústecký kraj

Nejčtenější

Trávíte osm hodin denně vsedě? Vaše žíly trpí

Komerční sdělení

Celý den u počítače, minimum pohybu a letní teploty. Kombinace, která dává žilám pořádně zabrat. Právě na jaře si mnoho lidí začne více všímat pocitu těžkých nohou nebo otoků – prvních příznaků...

Pražská energetická síť se promění

Komerční sdělení
EVA POLANSKÁ JE VEDOUCÍ STRATEGIE AM&A PRAŽSKÉ ENERGETIKY.

Další rozvoj fotovoltaiky, větrných elektráren, elektromobility, tepelných čerpadel i bateriových systémů. To vše plánuje Pražská energetika.

Začátek léta ve znamení Vaňkovka Festu. Dorazí Mišík i Paulie Garand

Komerční sdělení
Začátek léta ve znamení Vaňkovka Festu. Dorazí Mišík i Paulie Garand

Začátek léta v Brně bude opět patřit Vaňkovka Festu. Oblíbený open-air festival se v prostorách vedle Galerie Vaňkovka uskuteční od 23. do 25. června. Během tří večerů se návštěvníci mohou těšit na...

Vedra mohou skončit kolapsem. Pomůže těchto 10 pravidel

Komerční sdělení
Vedra mohou skončit kolapsem. Pomůže těchto 10 pravidel

Vysoké teploty každoročně posílají řadu lidí do nemocnic. Riziko přehřátí, dehydratace nebo kolapsu přitom lze výrazně snížit. Sepsali jsme deset doporučení, která pomohou zvládnout tropické dny bez...

Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení
Předání sanitek hasičům

Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé...

Festival LÉTO NA PRÝGLU – skvělý začátek prázdnin

Komerční sdělení
Festival LÉTO NA PRÝGLU – skvělý začátek prázdnin!

Prázdniny v Brně začínají ve velkém stylu! Společnost STAREZ – SPORT chystá na brněnské přehradě již pátý ročník populárního festivalu LÉTO NA PRÝGLU. Pište si do kalendářů datum 29. a 30. června!...

25. června 2026

Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

Komerční sdělení
Rezidence Barrandez-Vous vstupuje do finále. Prodáno je 98% bytů

Developerská společnost Top Estates dokončila rezidenční projekt Barrandez-Vous na pražském Barrandově. Poslední etapa oceňovaného komplexu s charakteristickou architekturou a důrazem na kvalitu...

25. června 2026

Vedra mohou skončit kolapsem. Pomůže těchto 10 pravidel

Komerční sdělení
Vedra mohou skončit kolapsem. Pomůže těchto 10 pravidel

Vysoké teploty každoročně posílají řadu lidí do nemocnic. Riziko přehřátí, dehydratace nebo kolapsu přitom lze výrazně snížit. Sepsali jsme deset doporučení, která pomohou zvládnout tropické dny bez...

24. června 2026

LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

Komerční sdělení
LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

LG Electronics spouští letní soutěž s fotbalovým nádechem. Stačí koupit vybraný produkt, napsat recenzi na lg.com/cz a zaregistrovat nákup. Čeká vás šance vyhrát jeden z 11 produktů – od OLED...

24. června 2026

Chlumec, spokojené město na úpatí Krušných hor

Komerční sdělení
Veronika Srncová

„Chceme se soustředit na práci pro město, dokončení rozpracovaných projektů a konkrétní výsledky, které jsou za námi vidět,“ říká Veronika Srnková, starostka města Chlumec ležícího na východě...

23. června 2026

Kočka místo spolubydlícího? Pro mladou generaci běžná realita

Komerční sdělení
Kočka místo spolubydlícího? Pro mladou generaci běžná realita

Stále více majitelů vnímá kočky jako plnohodnotné společníky, jejichž potřeby zohledňují při zařizování domácnosti i plánování denních aktivit. Data značky CARNILOVE potvrzují, že mileniálové a...

23. června 2026

Jak uspět na trhu práce v době AI? Zkuste Unicorn University

Komerční sdělení
Jak uspět na trhu práce v době AI? Zkuste Unicorn University

Umělá inteligence, automatizace a práce s daty mění požadavky zaměstnavatelů napříč obory. Vedle tradičního vysokoškolského studia proto roste zájem i o flexibilní formy vzdělávání, které umožňují...

23. června 2026

Ministr Aleš Juchelka navštívil Ústecký kraj

Komerční sdělení
Ministra Aleše Juchelku během pracovní cesty doprovodili hejtman Ústeckého...

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navštívil v pátek 19. června Ústecký kraj. Během pracovní cesty ho doprovodili hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec, náměstek hejtmana Jiří Kulhánek a...

23. června 2026

Za loutkami do Chrudimi! Tip na rodinný výlet plný zážitků

Komerční sdělení
Velký Pán

Hledáte originální inspiraci, kam vyrazit s rodinou během prázdnin? Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi nabízí skvělou zábavu pro malé i velké na celé odpoledne. Letos oslavíme 100. narozeniny...

22. června 2026  10:05

Vyřazené sanitky pomáhají díky Plzeňskému kraji hasičům i silničářům

Komerční sdělení
Předání sanitek hasičům

Když sanitka na záchrance doslouží, nemusí to nutně znamenat její konec. Takhle k tomu přistupuje Plzeňský kraj a vyřazené sanitky předává bezúplatně hasičům, policii nebo silničářům. Ti vysloužilé...

22. června 2026

Fajnpark: Zábava pro děti i dospělé

Komerční sdělení
Fajnpark: zábava pro děti i dospělé

Hledáte ideální destinaci pro nezapomenutelný rodinný výlet? Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou je tou správnou volbou a jeho pestrost vás ohromí!

22. června 2026

Fajnpark: Zábava pro děti i dospělé

Komerční sdělení
Fajnpark: zábava pro děti i dospělé

Hledáte ideální destinaci pro nezapomenutelný rodinný výlet? Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou je tou správnou volbou a jeho pestrost vás ohromí!

22. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.