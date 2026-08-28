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Ústecký kraj jednal se Správou železnic o budoucnosti dopravy

Komerční sdělení

Ústecký kraj jednal se zástupci Správy železnic v čele s generálním ředitelem Tomášem Tóthem. | foto: Ústecký kraj

Komerční sdělení

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Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se uskutečnil kulatý stůl se zástupci Správy železnic v čele s generálním ředitelem Tomášem Tóthem. Tématem jednání byly aktuální novinky z organizace, ale především příprava železničních investic v Ústeckém kraji na následující roky.

Mezi nejvýznamnější témata patřila příprava vysokorychlostních tratí, elektrizace vybraných železničních úseků, modernizace zabezpečení tratí i plánované úpravy stanic a zastávek. Řada projektů je nyní ve fázi projektové přípravy, přičemž hlavní vlna realizací se očekává po roce 2030.

„Železnice bude v příštích letech jedním z klíčových témat rozvoje našeho kraje. Nejde pouze o vysokorychlostní trať, i když ta je samozřejmě zásadní investicí s dopadem na celou republiku. Stejně důležité jsou pro nás každodenní spoje, bezpečnost provozu, dostupnost stanic, elektrizace tratí a lepší návaznost železnice na potřeby obyvatel. Jsem rád, že se Správou železnic vedeme konkrétní a věcnou debatu o tom, co náš kraj potřebuje,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Ústecký kraj při jednání představil také své priority a požadavky. Patří mezi ně řada opatření pro zvyšování spolehlivosti páteřní železnice, ale také oprava nesjízdných tratí v úseku u Radejčína a další budoucnost Kozí dráhy. Jak modernizaci železnic potřebnou pro stabilní páteř osobní dopravy, tak obnovu dříve funkčních tratí kraj dlouhodobě vnímá jako důležité z hlediska dopravní obslužnosti, regionální dostupnosti i turistického potenciálu.

„Trať u Radejčína a Kozí dráha jsou pro nás velmi důležitá témata. Nechceme, aby se o nich jen dlouhodobě mluvilo, potřebujeme jasný postup a konkrétní kroky. V případě Kozí dráhy vnímáme nejen dopravní, ale také turistický význam, protože může být atraktivním spojením pro obyvatele i návštěvníky kraje. Správě železnic jsme proto jasně řekli, že kraj má zájem na hledání řešení,“ doplnil radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství Tomáš Rieger.

Důležitou součástí debaty byla také dostupnost železniční dopravy. Ústecký kraj navrhuje vybudování více než dvaceti nových železničních zastávek a v některých případech také přesun stávajících zastávek blíže k obytné zástavbě. Cílem je, aby železnice byla pro cestující praktičtější, dostupnější a lépe navázaná na každodenní pohyb lidí za prací, do škol i za službami.

Dále se diskutovalo o možnostech zvýšení rychlosti na vybraných úsecích tratí, které by mohlo zkrátit cestovní doby a zvýšit atraktivitu železniční dopravy v regionu. Ústecký kraj zároveň Správě železnic předá svou koncepci vybavenosti železničních stanic a zastávek. Ta se zaměřuje na požadované služby ve stanicích v době posilování on-line odbavení cestujících.

Cílem společných jednání je lépe sladit plánované investice Správy železnic s potřebami Ústeckého kraje a jeho obyvatel.

Témata: Ústecký kraj

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