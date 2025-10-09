Unikátní mamutí naleziště v Bukově má vlastní webovou prezentaci

Webová stránka www.mamutiusti.cz nabízí veřejnosti i odborníkům ucelený pohled na lokalitu, jejíž nálezové bohatství přináší svědectví o životě lovců mamutů na sklonku doby ledové.
Webová stránka je věnována nalezišti, na kterém se v roce 2024 podařilo odkrýt kosterní pozůstatky minimálně devatenácti mamutů srstnatých a dalších pleistocenních zvířat, srstnatých nosorožců, sobů, koní, ale i kamenné nástroje a ohniště, což tvoří unikátní archeologické naleziště ze starší doby kamenné.
„Tento nález je výjimečný nejen svým rozsahem, ale i zachovalostí. Je to okno do minulosti, které nám umožňuje pochopit, jak lidé a zvířata žili v době, kdy klima i krajina vypadaly zcela jinak. Díky nové webové stránce můžeme tento fascinující příběh sdílet s celou veřejností,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Součástí webu je interaktivní 3D model naleziště, který návštěvníkům umožní prozkoumat odkryté plochy, přiblížit si jednotlivé nálezy, jako jsou mamutí kly, kosterní pozůstatky, ohniště nebo kamenné nástroje. Nechybějí fotogalerie, informace o samotném výzkumu ani popis života v paleolitu.
„Naším cílem bylo vytvořit nejen digitální archiv výzkumu, ale i přístupné a atraktivní prostředí pro veřejnost. Vznikl tak moderní nástroj, který propojuje vědu s popularizací a vzděláváním,“ uvedl Petr Lissek, ředitel Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech jako zástupce výzkumného týmu.
Spuštěním webu práce nekončí. S postupujícím zpracováním dat a analýz budou přibývat odborné publikace, konferenční prezentace i další rozšiřující materiály. V plánu je také obnovení interaktivního 3D průvodce, který by návštěvníkům umožnil vyhledávat a identifikovat jednotlivé nálezy podle tematických vrstev.
Do budoucna se uvažuje také o vytvoření 3D virtuální reality krajiny Bukova v době ledové, která by přiblížila podobu tehdejší přírody a způsob života našich dávných předků.
Web je už nyní přístupný na adrese www.mamutiusti.cz a www.slonivkozichu.cz.